Глава Росприроднадзора заявила о сложной ситуации со свалками в Ингушетии и на Кубани

03 декабря 2023, 02:48

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В некоторых регионах России, в том числе в Ингушетии и Краснодарском крае, местные власти не выделяют под свалки новые участки, а до последнего ждут, когда заполнятся старые, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила 2 декабря о состоянии мусорных полигонов в регионах России, эксплуатация которых разрешена до 2026 года, отметив, что наиболее сложная ситуация, среди прочего, в Ингушетии и Краснодарском крае.

Радионова напомнила, что в конце 2022 года Госдума России приняла поправки в законодательство, в соответствии с которыми продлевается работа устаревших мусорных полигонов до 1 января 2026 года. По ее словам, ведомство считает сложной ситуацию со свалками в четырех регионах России, в том числе Ингушетии и Краснодарском крае, пишет 2 декабря РИА "Новости".

По словам Радионовой, должна быть выполнена задача, поставленная президентом России - сократить на 50% полигонное захоронение отходов. Это является одним из ключевых показателей эффективности глав субъектов. При этом глава Росприродназдора выразила удивление, что региональные власти не подготавливают "загодя" новые участки под полигоны, а ждут, пока старые "подходят к нулю".

"Кавказский узел" неоднократно писал о протестах жителей Краснодарского края против работы мусорных полигонов. Жители станицы Полтавской несколько лет проводят акции протеста с требованием закрыть такой полигон. С 11 ноября его работа была приостановлена, однако, по мнению местных активистов, это не решит проблему.

Жители села Адербиевка около Геленджика пожаловались в ноябре на обмеление озера из-за несанкционированной свалки.

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