Свалки мусора поставили под угрозу существование уникального озера под Геленджиком

15 ноября 2023, 09:10

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Руководитель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке после жалоб жителей на обмеление озера из-за несанкционированной свалки мусора около Геленджика.

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил промежуточные результаты проверки сведений о несанкционированной свалке, из-за которой исчезло озеро в селе Адербиевка около Геленджика, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным комитета, местные жители пожаловались на стихийную свалку, которая возникла в прибрежной зоне реки Адербы. "Отмечается, что с лета прошлого года земельные участки и зона реки завалены строительным мусором, из-за чего исчезло озеро рядом, а горные ручьи через свалку разносят вредные вещества", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Ранее Росприроднадзор провел анализ проб воды и выявил превышение содержания опасных вредных веществ. При этом рядом со свалкой расположены фермерские хозяйства, и активисты считают, что близость свалки может негативно сказаться на здоровье людей, сообщила 29 октября "Газета.ru".

Озеро Бездонное в себе Адербиевка было объявлено памятником природы, сообщил в марте 2019 года на своей странице во "ВКонтакте" кубанский частный питомник растений "Лесная сказка". "Границы охранной зоны еще несколько лет назад были четко выражены, так как по ней проходил забор, который к настоящему времени полностью разрушен. Граница ничем не маркирована. Площадь охранной зоны равна 1500 кв. м. Озеро Бездонное имеет небольшие размеры. Его длина достигает 18 м, ширина 12 м, площадь 150 кв. м, длина береговой линии 50 м. [...] Вдоль берега озера развивается разнотравная ассоциация из тростника южного, касатика болотного, зюзника европейского, хвоща, белокопытника белого, ситника, в воде произрастает ряска малая. В непосредственной близости от памятника природы «Озеро Бездонное» обнаружено произрастание краснокнижного растения дерева самшит", - говорится в публикации.

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