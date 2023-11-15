15 ноября 2023, 09:10

Свалки мусора поставили под угрозу существование уникального озера под Геленджиком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке после жалоб жителей на обмеление озера из-за несанкционированной свалки мусора около Геленджика.

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил промежуточные результаты проверки сведений о несанкционированной свалке, из-за которой исчезло озеро в селе Адербиевка около Геленджика, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным комитета, местные жители пожаловались на стихийную свалку, которая возникла в прибрежной зоне реки Адербы. "Отмечается, что с лета прошлого года земельные участки и зона реки завалены строительным мусором, из-за чего исчезло озеро рядом, а горные ручьи через свалку разносят вредные вещества", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Ранее Росприроднадзор провел анализ проб воды и выявил превышение содержания опасных вредных веществ. При этом рядом со свалкой расположены фермерские хозяйства, и активисты считают, что близость свалки может негативно сказаться на здоровье людей, сообщила 29 октября "Газета.ru".

Озеро Бездонное в себе Адербиевка было объявлено памятником природы, сообщил в марте 2019 года на своей странице во "ВКонтакте" кубанский частный питомник растений "Лесная сказка". "Границы охранной зоны еще несколько лет назад были четко выражены, так как по ней проходил забор, который к настоящему времени полностью разрушен. Граница ничем не маркирована. Площадь охранной зоны равна 1500 кв. м. Озеро Бездонное имеет небольшие размеры. Его длина достигает 18 м, ширина 12 м, площадь 150 кв. м, длина береговой линии 50 м. [...] Вдоль берега озера развивается разнотравная ассоциация из тростника южного, касатика болотного, зюзника европейского, хвоща, белокопытника белого, ситника, в воде произрастает ряска малая. В непосредственной близости от памятника природы «Озеро Бездонное» обнаружено произрастание краснокнижного растения дерева самшит", - говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Экологи подвергли сомнению данные властей о масштабах пожара в Геленджике", "Названы сроки завершения рекультивации мусорного полигона под Геленджиком", "Жители Копанского пожаловались на закрытость информации о работе мусорного полигона".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 ноября 2023, 08:17

  • Закупка дорогих иномарок для Минобороны вызвала возмущение в Абхазии

    В Абхазии вызвало возмущение решение Минобороны закупить премиальные автомобили для руководителей ведомства на фоне нехватки средств на нужды армии, рассказали журналист Изида Чаниа и активист Тимур Гулия. Парламент не одобрит запрос на эти расходы, предположил депутат Кан Кварчия.

15 ноября 2023, 07:22

15 ноября 2023, 06:38

  • Военный из Таганрога погиб на Украине

    Роман Николаев погиб в зоне специальной военной операции, сообщили власти Таганрога. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 319-ти жителей Ростовской области.

15 ноября 2023, 06:16

15 ноября 2023, 05:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи