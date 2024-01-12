Наталья Гаряева попросила защиты от давления силовиков и неправомерного преследования

12 января 2024, 04:58

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Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева официально направила заявления генпрокурору, главе Следкома и президенту, опасаясь, что в ближайшее время угрозы расправы и фабрикации уголовного дела против нее будут реализованы. По словам активистки, силовики принуждают ее подчиненных к оговору и готовят обыски с провокацией в виде подброшенных сфальсифицированных "улик".

Как сообщал "Кавказский узел", лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева 10 января записала видеообращение к президенту России, генпрокурору и главе Следкома, жалуясь на неправомерное преследование. Активистка заявила, что коррумпированные чиновники, заинтересованные продлить работу мусорного полигона в станице, пытаются сфабриковать против нее уголовное дело.

Жители станицы Полтавской ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки с начала 2022 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки". 4 декабря 2023 года губернатор Краснодарского края заявил, что мусорный полигон в станице Полтавская закрыт. Активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки: станичники отметили, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

Активистка из Полтавской Наталья Гаряева 11 января направила официальные заявления президенту России, генпрокурору и главе Следкома через электронные приемные, указав в них заказчиков и исполнителей своего преследования. По словам Гаряевой, она посоветовалась с юристами и сочла, что видеообращения будет недостаточно - адресаты впоследствии смогут сказать, что им не было о нем известно.

«Когда я записала видеообращение, на местном уровне все резко затихло, но мы решили направить официальные обращения в адрес государственных лиц, которые могут принять конкретные меры к тем, кто организует подобные преследования активистов. У меня и моих единомышленников нет никаких гарантий, что после краткосрочного затишья не начнутся опять атаки и попытки сфабриковать какое-либо дело. На официальные заявления мне должны ответить в течении месяца», - рассказала Наталья Гаряева корреспонденту “Кавказского узла”.

Все активисты, добившиеся закрытия свалки, живут в состоянии стресса и постоянно опасаются провокаций, заявили корреспонденту “Кавказского узла” Юрий Трубачев, Людмила Гришкова и Вадим Мотовилов.

«Вместо защиты полиции и помощи администрации в решении проблем мы получаем только судебные решения, крупные штрафы ни за что и фальсификации дел. Все эти преследования мы расцениваем как издевательства - люди не на своих местах используют свое служебное положение, чтобы мстить нам. Им легче запугать и заставить людей молчать, чем наводить порядок», - заявила противница свалки Людмила Гришкова. Она посетовала на сильное ухудшение состояния здоровья, связав это со стрессом и переживаниями.

Свои заболевания, в том числе на нервной почве, связывает с преследованием и влиянием свалки на экологию также инвалид-колясочник Юрий Трубачев. «Народ в станице Полтавской запуган - люди боятся говорить правду, у них нет сил бороться с беспределом. Так они говорят мне один на один, когда я их спрашиваю почему они молчали, когда была свалка, и почему продолжают молчать», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Наталья Гаряева считает заказчиком своего преследования главу района, для которого свалка была доходным семейным бизнесом, а исполнителем его заказов - начальника местной полиции. Активистка отметила, что оба они уже более 20 лет близко дружат и по отношению к противникам свалки действовали слаженно: оба игнорировали обращения станичников, однако их преследования и задержания руководитель местной полиции организовывал с энтузиазмом.

11 ноября 2023 года прокуратура отметила, что исполняющая обязанности директора мусорного полигона в Полтавской Наталья Вакуленко приходится дочерью главе Красноармейского района Юрию Васину, что противоречит законодательству. Согласно закону, глава района не должен иметь по работе связей с родственниками, пояснил юрист.

«Должностные лица использующие свое служебное положение в личных целях, нарушают статьи 285 и 286 УК России и превышают свои полномочия», - указал юрист Юрий Васканьянц, комментируя заявления Гаряевой.

Он отметил, что первая из упомянутых статей предусматривает до четырех лет заключения за использование полномочий должностного вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности. Вторая статья касается действий, которые явно выходят за пределы полномочий должностного лица и нарушают законные интересы граждан, она также предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Подчиненные Гаряевой заявили о давлении силовиков и принуждении к ее оговору

По словам Натальи Гаряевой, местные правоохранители после закрытия свалки активно звонят сотрудникам возглавляемого ею предприятия. «Я даю работу сотням людей, это самые разные люди. Полиция пытается хоть что-то негативное получить от них на меня: спрашивают, как я им выдаю зарплату, в конвертах ли, приглашают прийти на опросы. У меня со всеми сотрудниками хорошие отношения и они мне все рассказывают. Они очень расстроены и говорят что ощущают давление, что полицейские как будто предлагают им оговорить меня, чего они делать категорически не хотят», - рассказала активистка. В этой ситуации она также опасается прямых провокаций, таких как подброс наркотиков лично ей или сотрудникам, которые отказываются ее оговаривать.

В своем заявлении, копия которого имеется в распоряжении “Кавказского узла”, Наталья Гаряева указала на подтвержденные прокуратурой и следствием факты сокрытия конфликта интересов и нарушения антикоррупционного законодательства со стороны главы района Васина. В связи с этим Васин, как отмечает активистка, оказался под угрозой наказания вплоть до увольнения с должности в судебном порядке. Также активистка отметила, что бывший руководитель ООО МП «ЖКХ Красноармейского района» Семенов предпочел уволиться с должности, когда в результате ее заявлений открылись перспективы возбуждения против него уголовного дела.

“Таким образом, я имею широкий круг недоброжелателей, которые в силу занимаемых должностей, личных связей и имущественного положения не только желают, но и имеют реальную возможность отомстить мне из чувства личной неприязни за то, что я разоблачила их преступную деятельность, а источник получения доходов – Полтавский полигон ТКО, перестал осуществлять производственную деятельность и приносить прибыль”, - говорится в заявлении Гаряевой.

Активистка отметила, что получает угрозы с конца 2023 года: авторы угроз, в том числе анонимы, угрожают ей физической расправой и уголовным преследованием, если она не прекратит свою гражданскую деятельность.

“С 10 января 2024 года должностные лица органов Росприроднадзора, ссылаясь на несуществующее решение суда от 20.03.2023 года стали угрожать мне привлечением к уголовной ответственности за клевету. И это при том, что я не обращалась в суд с заявлениями к Южному межрегиональному управлению Росприроднадзора (...) Работников предприятия начали вызывать на допросы в отдел полиции, где их допрашивают, под разными предлогами не допуская к допросам адвоката (защитника) и заставляя дать показания о том, что я как генеральный директор ООО «Камавторесурс» уклоняюсь от уплаты налогов и занимаюсь незаконным предпринимательством, а также якобы совершила мошенничество, получив оплату за якобы неоказанные по муниципальному контракту услуги. Все эти действия сопровождаются публикацией в средствах массовой информации клеветнических статей обо мне (...) при этом ни одно из моих заявлений в полицию и прокуратуру (по этому поводу - прим. "Кавказского узла") до сих пор не рассмотрены по существу. На условиях анонимности знакомые мне люди сообщили о том, что в ближайшие дни в отношении меня готовится провокация в виде обыска на предприятии и по месту жительства, в ходе которых могут найти запрещенные вещества (наркотики), оружие или какие-то подброшенные документы, дающие повод к аресту и возбуждению уголовного дела”, - пишет Гаряева в своем заявлении.

Лидер движения “Полтавская против свалки” отмечает, что реально воспринимает все угрозы. Она также напоминают, что ее супруга Вадима Мотовилова после обыска по его месту работы уже пытаются неправомерно привлечь к уголовной ответственности.

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