Противники свалки в Полтавской заручились поддержкой участников спецоперации

04 марта 2024, 12:37

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Участники специальной военной операции записали несколько обращений в поддержку лидера движения "Полтавская против свалки" Натальи Гаряевой и ее супруга Вадима Мотовилова, столкнувшимися с риском нового уголовного преследования.

Как сообщал "Кавказский узел", противники свалки в Полтавской, требовавшие закрытия мусорного полигона, неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Силовики оформляли протоколы в отношении них за участие в несанкционированных акциях, перекрытие дороги, неподчинение требованиям полицейских. Краснодарский пенсионер обратился в суд, обвинив противников свалки в краже его изобретения. Полиция вела расследование по заявлению о том, что лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева заказала убийство главы района. Силовики также блокировали территорию ее компании и проводили обыски в магазине ее супруга Вадима Мотовилова. Национальный рисовый союз потребовал наказать Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон в Полтавской будто бы отравляет выращиваемый неподалеку рис. Однако данные Россельхознадзора показали, что в рисе превышены допустимые концентрации свинца и мышьяка. В феврале Росприроднадзор обратился в полицию и прокуратуру после того, как в телеграм-каналах распространилось фейковое видео, что будто бы техника принадлежащего Гаряевой предприятия перевозит мусор на несанкционированную свалку. Ранее, 10 января Наталья Гаряева записала видеообращение к президенту России, генпрокурору и председателю Следкома с жалобой на неправомерное преследование. Активистка заявила, что коррумпированные чиновники, заинтересованные продлить работу мусорного полигона в станице, пытаются сфабриковать против нее уголовное дело.

10 октября 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона около станицы Полтавской. С 11 ноября работа полигона будет временно приостановлена для работ на его территории, сообщила 7 ноября администрация Красноармейского района. Временная приостановка не решит проблему жителей станицы, заявила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора окончательно закрыть свалку до 31 декабря. 4 декабря губернатор заявил, что мусорный полигон закрыт благодаря активности местных жителей. Однако активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки, хотя позиция краевых властей их и обнадежила. Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Видео с названием "Обращение участников СВО к Путину" было опубликовано сегодня на youtube-канале "Полтавская Против свалки", на который подписан 291 пользователь

В видео длительностью 6,5 минут смонтированы выступления участников СВО, в которых они говорят слова поддержки Наталье Гаряевой и Вадиму Мотовилову, обращаясь к президенту России с призывом вмешаться в ситуацию и не допустить их уголовного преследования. "Это обращение к президенту России Владимиру Путину от бойцов 56-го десантно-штурмового отряда", - говорит мужчина в маске. Рядом с ним стоят еще несколько человек, практически все в масках, военной форме и с оружием в руках. "Наши друзья борются с мусорной мафией. Нам стало немного не по себе, когда узнали, что наши друзья, которые снабжают нас на передовой, оказывают помощь, снабжают нас дизельными генераторами, топливом, тепловизорами и многим другим... помогают и нам, и гражданским", - говорит боец на записи. Обращаясь к президенту, он говорит: "Сделайте так, чтобы на них не нападали... Пусть с этим делом разберется прокуратура".

В другом отрывке этого видео в кадре стоят бойцы, всего 14 человек. Они с аналогичным призывом обратились к президенту, попросив защитить предпринимателей от нападок местных властей, "ручных" силовиков.

Видео, опубликованное сегодня утром, по данным на 11.00 мск набрало 561 просмотр, шесть пользователей оставили свои комментарии, в которых они поддержали противников свалки в Полтавской.

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