10 мая 2023, 00:58

Борьба жителей Полтавской против свалки заинтересовала Бастрыкина

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин отреагировал на многочисленные жалобы жителей станицы Полтавской по поводу свалки и поручил руководителю краевого управления доложить о расследовании деятельности мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая стало известно, что жители станицы Полтавской, требующие закрытия свалки в населенном пункте, встретились с первым заместителем прокурора Краснодарского края Павлов Гвоздевым. Прокурор призвал устранить нарушения в работе мусорного полигона и привлечь виновных к ответственности.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля станичники обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с требованием устроить им личный прием. 27 апреля группа жителей Полтавской предприняла попытку добиться личной встречи с губернатором, арендованный ими автобус несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так с ними и не встретился, и активисты пожаловались Владимиру Путину.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами в Краснодарском крае. Сообщение об этом опубликовано 9 мая в телеграм-канале информационного центра СК России.

В сообщении говорится, что жители станицы Полтавской оставили множество комментариев в этом телеграм-канале, в которых сообщили о нарушениях в деятельности полигона твердых бытовых отходов вблизи станицы. "Более двух лет ежедневно по улицам станицы мимо жилых домов проезжают десятки мусоровозов, а токсичные отходы с полигона попадают в канал у посевов риса. Указывается, что проведенная экспертиза показала значительное повышение показателей ртути в фильтрате", - пишет информационный центр.

Отмечается, что жители, которые обеспокоены возможными проблемами со здоровьем и экологическим бедствием, которое может спровоцировать работа полигона, обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело, Бастрыкин поручил руководителю управления Андрею Маслову "доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела - о его результатах".

Сообщение информационного центра перепостили активисты из станицы Полтавской в своем телеграм-канале "Полтавская против свалки" (4324 подписчика). Комментаторы (22 комментария на 00.30 мск сегодня) с воодушевлением восприняли новость, отметив, что надеются на положительное решение вопроса со свалкой. При этом они призвали не расслабляться, а дождаться итогов работы следствия.

Напомним, что дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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Примечание:

"Наталья Гаряева потребовала привлечь силовиков к ответственности за обыск", "Активист из Полтавской пожаловался на обыск", "Жители Полтавской обратились в полицию по поводу разгона акции протеста".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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