Противники свалки в станице Полтавской добились внимания краевой прокуратуры

03 мая 2023, 02:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители станицы Полтавской, требующие закрытия свалки в населенном пункте, встретились с первым заместителем прокурора Краснодарского края Павлом Гвоздевым. Прокурор призвал устранить нарушения в работе мусорного полигона и привлечь виновных к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля станичники обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с требованием устроить им личный прием. 27 апреля группа жителей Полтавской предприняла попытку добиться личной встречи с губернатором, арендованный ими автобус несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так с ними и не встретился, и активисты пожаловались Владимиру Путину.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

2 мая активисты из станицы Полтавской Наталья Гаряева и Вадим Мотовилов пришли на личный прием к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с заявлением по поводу свалки, а также на преследование активистов со стороны чиновников (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«Прием был неожиданным. Нас словно там ждали и приняли без очереди. Принимал первый заместитель Сергея Табельского, так как самого прокурора не было на месте», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Мотовилов.

По словам Натальи Гаряевой, принимавший их прокурор Павел Гвоздев не только принял обращение, но сразу сообщил, что он планирует разобраться в ситуации по свалке на месте. "И мы поехали вместе с высокопоставленным чиновником на нашу свалку, где он сделал несколько снимков и был удивлен увиденным", - рассказала Гаряева корреспонденту «Кавказского узла».

В заявлении на имя прокурора Краснодарского края Гаряева не только рассказала о проблеме со свалкой, но и сообщила о случаях давления со стороны властей на активистов. "Мои оппоненты в органах власти стали угрожать мне и членам моей семьи. А когда они поняли, что угрозы не действуют, то перешли от слов к делу, систематически разрушая мою жизнь и семейный бизнес. Обо всех фактах моего незаконного преследования я писала в соответствующие органы. Однако до настоящего времени репрессии в отношении меня продолжаются, и нет надежды, что это прекратится без заступничества с Вашей стороны», - написала, в частности, она, а также перечислила все факты преследования активистов со стороны представителей власти.

Активист Сергей Сальников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что первый заместитель прокурора Краснодарского края Павел Гвоздев также провел прием станичников по вопросу эксплуатации полигона ТКО, в рамках которого и было проведено "выездное обследование свалки".

Активисты признались, что остались довольны реакцией прокурора, и выразили надежду, что наконец их мнение будет услышано. «Я верю в то, что нам прокуратура края поможет», - отметила Наталья Гаряева.

По результатам приема и обследования полигона, Павлом Гвоздевым были даны указания о принятии конкретных мер для устранения нарушений, привлечению виновных за происходящее к ответственности, вплоть до уголовной, а также снижению нагрузки на местную дорожную сеть. "Результаты рассмотрения принятых обращений взяты прокуратурой края на контроль", - уточнила Наталья Гаряева.

Она также рассказала о реакции директора свалки Владислава Семенова, который, по ее словам, заявил: «Слухи о закрытии полигона сильно преувеличены, полигон вполне достойный и эксплуатируется по мере сил и возможностей».

"Мы в очередной раз донесли позицию жителей станицы о реальном положение дел на свалке, точнее о экологической катастрофе на нашей земле, стали вместе с прокурором свидетелями отсутствия сортировки мусора. Фильтрат течет нескончаемыми потоками», -рассказал Сергей Сальников.

В телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края 2 мая опубликовано сообщение о приеме первым заместителем прокурора края Павлом Гвоздевым граждан "по вопросам соблюдения прав на благоприятную окружающую среду при эксплуатации полигона ТКО в Красноармейском районе, в рамках которого проведено выездное обследование объекта размещения отходов".

В сообщении отмечается, что инициативная группа граждан выразила "обеспокоенность по вопросам соблюдения прав на благоприятную окружающую среду при эксплуатации полигона ТКО в Красноармейском районе, в рамках которого проведено выездное обследование объекта размещения отходов".

По итогам приема и обследования территории полигона Павел Гвоздев дал указания "о принятии конкретных мер, направленных на фактическое устранение нарушений, привлечению виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной, а также снижению нагрузки на местную дорожную сеть и принципиальной оценке бездействию органов госавтоинспекции".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.