Противники свалки в Полтавской пожаловались Путину на произвол силовиков

28 апреля 2023, 02:56

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Силовики несколько раз останавливали транспорт активистов из Полтавской на пути в Краснодар и устраивали досмотры, обвиняя станичников в попытке организовать несанкционированный митинг, рассказали участники поездки. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев не встретился с противниками свалки, в связи с этим активисты пожаловались Владимиру Путину.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля станичники обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с требованием устроить им личный прием.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Инициативная группа жителей Полтавской 27 апреля предприняла попытку добиться личной встречи с губернатором. На арендованном автобусе в Краснодар отправились 25 человек, делегированных жителями станицы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Участник делегации Олег Анохин отметил, что на свое заявление о встрече с губернатором станичники с 18 апреля не получили ответа, "поэтому решили приехать сами". По словам Анохина, в пути противники свалки столкнулись с жестким преследованием со стороны силовиков: на первой же остановке после выезда из станицы большая группа силовиков устроила активистам проверку, заявив, что «проводится операция "Анаконда"».

"На мой взгляд, силовиков было больше, чем нас. Говорили, якобы проверяют всех, но проверяли они только нас. Водителю стало плохо, он даже терял сознание, мы вызвали скорую помощь. Потом взялись за нас, стали проверять документы и сумки, не составляя никаких протоколов. Что они искали, мы так и не поняли. Нам блокировали передвижение на два часа без каких либо оснований, хотя мы им показали и сумки и документы. Так как водителю стало совсем плохо и он не мог нас больше вести, то мы были вынуждены пройти несколько километров вперед, чтобы как то спастись от этих налетевших на нас полицейских", - рассказал участник поездки.

После того, как водитель автобуса был госпитализирован, делегаты разделились на группы и вызвали семь машин такси, договорившись встретиться уже в администрации края. "Перед самым Краснодаром нас вытащили из такси и стали опять кошмарить. Нам удалось пересесть на общественный транспорт и добраться до администрации края, где, как выяснилось губернатор нас не ждал и был якобы в отъезде. Сначала говорили что он в Сочи, а потом что в Москве", - добавил Анохин.

Водитель автобуса Николай Васильев подтвердил, что ему стало плохо из-за необоснованных претензий силовиков к нему и его пассажирам. "У меня очень сильно подскочило давление, Я не мог понять, что им нужно, было просто страшно. Я расстроен, что я не смог довести людей до места и им пришлось самим добираться до Краснодара и назад, но по состоянию здоровья я просто не мог этого сделать и полиция блокировала мне проезд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист Вадим Мотовилов отметил, что автобус с делегатами остановил высокопоставленный сотрудник РОВД Красноармейского района. "Предъявлял претензии о недопустимости проведения митинга у администрации края. На мои пояснения, что никакой митинг проводить я не собираюсь, запугивал меня разными статьями административного и уголовного кодексов, требовал подписать какую то бумажку. Я расценил это так же как унижение и блокировку свободы передвижения", - сказал Мотовилов корреспонденту "Кавказского узла".

Участница поездки Валентина Крят предположила, что силовики заранее узнали о планах станичников поехать в администрацию края, когда активисты искали автобус для поездки. "Мы не добились встречи с губернатором, у меня сложилось впечатление, что он от нас просто спрятался (...) Нас приняли трое каких-то министров или их замов, они четко не представлялись. Нам предложили чай и в беседе заявили, что у нас все равно ничего не получится, потому что мусор больше вести некуда", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина отметила, что станичники планируют добиваться встречи с Кондратьевым, который ранее публично соглашался с требованиями жителей Полтавской. Участницы поездки Светлана Кубенина и Лариса Карауш подтвердили, что активисты настроены продолжать борьбу, несмотря на давление со стороны силовиков и попытки запугивания.

Лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева рассказала, что после поездки 25 активистов составили и подписали заявление на имя Владимира Путина, которое отправили по электронной почте. В заявлении, в частности, говорится, что противники мусорного полигона в Полтавской неоднократно просили губернатора Кондратьева о встрече. "Постоянный отказ главы края от встречи с жителями по неудобным для власти вопросам вызвал наше непонимание и справедливое возмущение", - отмечается в обращении.

Активисты описали поездку в Краснодар 27 апреля и давление со стороны силовиков. Как указывают авторы заявления, их целью была подача коллективного обращения к губернатору, однако правоохранители угрожали им наказанием за "несанкционированный митинг" и нарушили конституционные права станичников. В том же обращении жители Полтавской попросили Путина повлиять на Кондратьева, чтобы глава региона лично встретился с противниками мусорного полигона и выслушал их аргументы.

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