Жители Полтавской потребовали встречи с губернатором

19 апреля 2023, 12:18

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Инициативная группа из станицы Полтавской, требующая закрытия мусорного полигона, ожидает личного приема губернатора Краснодарского края, сказано в обращении 37 местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку. 6 апреля руководитель мусорного полигона пригрозил жителям Полтавской наказанием.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Жители Полтавской обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с требованием устроить им личный прием. "На сегодняшний день инициативная группа в составе 37 жителей станицы Полтавской ожидает личного приема Губернатора Кубани", - сказано в посте, опубликованном 18 апреля в телеграм-канале "Полтавская против свалки".

Жители указали на то, что до главы региона "доводится искаженная информация" о происходящем в станице. Также активисты просят запретить мусоровозам ездить на свалку через станицу.

Активистка из Полтавской Наталья Гаряева также обратилась к губернатору. Она напомнила, что в январе 2022 года был создан общественный совет по закрытию Полтавского мусорного полигона. Этот совет выявил нарушения экологических норм и требований при эксплуатации полигона. "Самые вопиющие из них – это отсутствие на полигоне системы сбора фильтрата и биогаза. Функционирование этого полигона нарушает наши конституционные права на благоприятную окружающую среду", - говорится в обращении, также опубликованном 18 апреля в телеграм-канале "Полтавская против свалки".

При этом полигон продолжает работать, несмотря на нарушения, и несет угрозу жизни и здоровью людей, считает автор обращения.

"И эта угроза касается каждого россиянина, так как фильтрат с тела полигона площадью 10 га стекает в оросительные каналы рисовой системы и отравляет сотни гектар рисовых посевов. Кроме этого, через жилой массив станицы проходит маршрут многотонных грузовиков, везущих на полигон мусор. Протяженность маршрута по станице более 8-ми километров, часть дороги на пути следования грузовиков гравийная. Местами дорога настолько узкая, что расстояние от движущегося транспорта до окон домов менее 5 метров!", - сказано в обращении.

Гаряева напомнила, что советники губернатора неоднократно присутствовали на совещаниях в станице Полтавской по поводу полигона, и владельцы полигона обещали им, что к июню 2022 года будет создан альтернативный маршрут движения мусоровозов, даты создания альтернативной дороги до сих пор даже нет в проекте.

"Вы на прямой линии нам ответили, что "дорога на полигон не может проходить через станицу" и надо добиваться того, чтобы машины не ездили мимо наших окон. На сегодняшний момент мусоровозы едут нескончаемым потоком, игнорируя установленные знаки и все человеческие нормы! Мы фиксируем 60-тонные машины (!), машины с прицепом, а также передвижение мусоровозов в ночное время!" - заявила активистка.

Она заявила, что акция протеста "доведенных до отчаяния" людей закончилась тем, что их "стали просто давить мусоровозами", а на активных противников полигона начались давления со стороны правоохранительных органов.

"14 апреля 2023 года были проведены обыски в компании моего мужа, который является активным членом общественного совета и борется с мусорным полигоном. Организовав обыск по формальному поводу, силовики изъяли всю бухгалтерскую документацию, личный телефон, ноутбуки, парализовав таким образом работу его предприятия. Во время обыска на указанном предприятии полиция заблокировала въезд и на территорию предприятия ООО ПО "Камавторесурс", где я являюсь генеральным директором. По этой причине четыре часа не работал распределительный центр, с которого снабжаются продуктами питания крупные продуктовые центры. В преддверии праздника Пасхи были сорваны графики завоза продуктов!" - рассказала Гаряева.

14 апреля противница свалки в станице Полтавской сообщила о том, что силовики заблокировали территорию ее компании и проводят обыск в магазине ее супруга.

По мнению активистки, "идет неприкрытое давление на бизнес, нарушаются конституционные права людей на частную жизнь, на предпринимательскую деятельность".

"Отсутствие альтернативного объекта Полтавскому мусорному полигону - это не повод губить экологию целого региона и ставить под угрозу продовольственную безопасность нашей страны. Невооруженным взглядом видно, что месторасположение полигона абсурдно. С 2019 года (!) прокуратура отвечает нам, что несмотря на выявленные нарушения вопрос закрытия полигона не рассматривался в связи с отсутствием альтернативного объекта! Мы считаем, что это искусственно создаваемая безвыходная ситуация в угоду чьим-то бизнес-интересам", - заявила Гаряева.