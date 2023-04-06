Руководитель мусорного полигона пригрозил жителям Полтавской наказанием

06 апреля 2023, 04:27

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Активисты станицы Полтавская ночью остались на посту, чтобы не пропускать многотонные мусоровозы на территорию населенного пункта. Замдиректора управляющей полигоном компании Виктор Шестаков пообещал жителям, что участники блокировки трассы будут наказаны за несанкционированное мероприятие.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

В ночь апреля противники свалки в станице Полтавская продолжили дежурство на трассе, преграждая мусоровозам проезд под знаки, запрещающие их движение свыше установленной весовой нормы и после 20 часов вечера. Несколько мусоровозов отъехали на несколько километров от знаков, но их водители ждут, когда все станичники разойдутся по домам и освободят трассу для проезда, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" активисты.

Движение мусоровозов по дороге к станице местные жители блокируют с 15.00 мск 5 апреля. По словам активиста Сергея Сальникова, который до 21.00 снимал акцию на видео, полицейские в этот раз не пытались устранить людей с дороги, не составляли протоколы и не грозили штрафами, как делали раньше.

"Полицейские стояли молча и наблюдали за нами в течение дня. Они проверяли документы у водителей мусоровозов, но выписывали ли они им штрафы, нам неизвестно", - сказал Сальников корреспоненту "Кавказского узла". Он добавил, что к вечеру, когда стало холодать, активисты оделись в теплые вещи и расставили на дороге скамейки, чтобы сидеть на них.

Станичники ожидали, что глава района Юрий Васин приедет к ним лично и отказались говорить с двумя его заместителями. Когда чиновники уехали, на место пикета приехал заместитель директора ООО МП «ЖКХ» (управляющей компании полигона - прим. "Кавказского узла") Виктор Шестаков. Он заявил жителям, что они будут наказаны за несанкционированную акцию, а также стал раздавать указания инспекторам ГИБДД, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Алена Парий.

По словам Алены, незнакомый мужчина подошел к ней, требуя, чтобы она назвала ему имя и показала свою машину. Когда она отказалась назваться, мужчина сфотографировал ее и куда-то позвонил, заявив, что женщина стоит в одиночном пикете, хотя Алена просто стояла на обочине дороги.

"Он меня сфотографировал и мое фото кому-то отправил, затем сфотографировал номера моей машины и тоже кому то отправил. Позже я узнала, что это был заместитель директора мусорной свалки Шестаков. Он заявил мне, что на меня будет составлен протокол и я буду наказана", - сказала она.

Сам Виктор Шестаков заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "станичники делают себе же хуже". Он не стал отрицать что заподозрил жительницу станицы в одиночном пикетировании и сообщил об этом в правоохранительные органы. Шестаков также выразил уверенность, что по его заявлению буду привлечены к ответственности все участники акции, которые безосновательно, по его мнению, перекрыли трассу.

Согласно версии Шестакова, ресурс полигона в Полтавской рассчитан еще на 6-7 лет, сейчас полигон постепенно приводится к установленным нормативам. Он добавил, что полиция выписала водителям мусоровозов "пачку протоколов по ст. 3.4 ПДД за проезд под знак с превышением веса", но руководство свалки считает их незаконными и добьется в суде отмены протоколов.

Активистка движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева заявила "Кавказскому узлу", что утром станичники продолжат свою инспекцию. "Мы будем стоять до конца. Полигон должны закрыть. И машины не должны ездить по нашим дорогам и разбивать их своим весом. Мы исчерпали уже все меры воздействия на чиновников. Сам губернатор заявил публично, что мусоровозы не должны двигаться по жилым кварталам на полигон, суд установил, что на полигоне не соблюдаются нормы, но движение мусоровозов продолжается, свалка растет, люди мучаются и страдают", - заявила она.

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