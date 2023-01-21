Активистка из Полтавской заявила о фабрикации уголовного дела

21 января 2023, 13:50

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Полиция начала расследование по заявлению о том, что противница свалки в станице Полтавской Наталья Гаряева заказала убийство главы муниципалитета, сообщила сама активистка, назвав версию заявителя безосновательной.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября 2022 года один из лидеров движения "Полтавская против свалки" Андрей Гаряев был найден мертвым. Противники работы мусорного полигона связали суицид Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Бывшая жена бизнесмена и соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева рассказала, что суициду мужчины предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей. 15 ноября кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф.

Активисты движения "Полтавская против свалки" объединились с созданной в 2022 году местной общественной организацией "Зеленая станица" для участия в судебных процессах по искам прокуратуры и администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. Иск прокуратуры был удовлетворен судом 7 октября 2022 года, второй рассматривался в Арбитражном суде. 2 ноября представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". По мнению ведомства, полигон исчерпает свой ресурс только в 2024 году, а сейчас проверки "никаких нарушений не установили".

Главу общественного совета по закрытию мусорного полигона в Полтавской Наталью Гаряеву вызвали в полицию для объяснений по заявлению на нее, сообщила сама Гаряева. В заявлении говорится, что активистка и ее бывший супруг Андрей Гаряев заплатили своему работнику 350 тысяч рублей за убийство главы администрации Красноармейского района Юрия Васина и подрыв ведущего к свалке моста, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Наталья Гаряева считает версию заявителя необоснованной. "Когда меня опрашивали, я даже не хотела ничего комментировать, что можно на этот бред сказать? Понятно, что я ничего не предлагала и ничего такого не было. Но допрашивавший меня сотрудник посоветовал написать, что я все отрицаю, мол, так прокуратура скорее закроет это дело", – рассказала она.

Активистка не исключила, что заявление может использоваться для давления на нее, пишет издание.

Автором заявления является бывший работник Андрея Гаряева Сергей, рассказала Наталья Гаряева. "Он работал у моего бывшего мужа менеджером. Недавно мужчина освободился из мест заключения и постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, за хулиганство его недавно оштрафовали и арестовали на 14 суток. О том, что он написал на меня заявление, я узнала, когда меня вызвали в полицию", - приводит ее слова "Коммерсант".

По словам Гаряевой, заявитель уже уехал в Томск. В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю прокомментировать ситуацию не смогли, пишет издание.

В телеграм-канале "Полтавская против свалки" опубликован репост публикации блогера и журналиста Игоря Щербацкого, сделанной в его телеграм-канале Ne_novosti. "Топорно, но шьют уголовное дело на тех, кто борется с Полтавской свалкой", - написал журналист.

Краевое управление МВД, по состоянию на 13.40 мск, не сообщило на своем сайте об уголовном деле Натальи Гаряевой. Глава Красноармейского района Юрий Васин к этому времени также не прокомментировал в своем телеграм-канале информацию о подготовке его убийства.

Напомним, жители станицы Полтавской жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона. 5 сентября 2022 года протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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