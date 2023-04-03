Жители Абинского района выступили против строительства мусорного полигона

03 апреля 2023, 20:05

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Под строительство мусорного полигона в Абинском районе власти планируют отдать обширный участок земли с пастбищами, прудами и животноводческими фермами, заявили местные жители на акции протеста, потребовав не допустить появления свалки.

Участники акции потребовали не допустить появления свалки

Жители Абинского района провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. Поводом для протеста стали результаты общественных обсуждений по изменению генплана Холмского сельского поселения, согласно которому, участок сельхозназначения площадью около 93 гектаров предполагается переформатировать в зону для складирования и захоронения коммунальных отходов, сообщает сегодня "Утренний Юг".

Сейчас на этих землях фермеры выращивают пшеницу, рассказала секретарь Абинского районного комитета КПРФ Ульяна Арендаренко. "Размещение полигона в центре пахотных земель приведет к смерти всего вокруг", - приводит ее слова издание.

На кадрах опубликованного видео, которое активисты сегодня предоставили изданию, видно, что в акции приняли участие около десятка человек. Участники акции развернули плакат с надписью "Свалка на плодородных землях - экологическое бедствие".

Около предполагаемого места свалки располагаются 45 гектаров зарыбленных прудов, пастбищ, сенокосов и животноводческих ферм, также неподалеку выращивают овощи и лекарственные травы, заявили активисты.

Кроме того, по их словам, в недрах почвы, на верхних слоях которой планируется разместить полигон, располагаются большие запасы артезианской воды, связанные с Троицким водозабором, откуда вода поступает в Новороссийск, Геленджик и Крымск. "Все эти участки имеют природную систему дренажирования – они подтопляемые. Вода с этих участков поступает в каналы, которые питают поля, затем в пруды, в реку Кубань, в Крюковское водохранилище и, наконец, в Азовское море", - пояснила Ульяна Арендаренко.

Местные жители потребовали отменить решение о переводе участка земли под склад отходов, а также вернуть сельскохозяйственное назначение другому аналогичному участку, который в 2015 году также без согласия жителей был отдан под свалку. "Мы, жители Абинского района, против использования плодородных земель не по назначению и тем более против размещения на них мусорного полигона или отходоперерабатывающего производства", - заявили участники акции.

Местные власти дистанцировались от инициативы строительства полигона

17 ноября 2022 года в станице Холмской проводились слушания по принятию нового генплана, на которых шла речь об изменении назначения участка, сообщил 12 декабря 2022 года "Блокнот Краснодара".

На встрече с жителями глава Холмского сельского поселения Виталий Ахуба заявил, что инициатива исходит не от местных властей. "По строительству завода по переработке ТКО сегодня не могу сказать, потому что это проект мусорной компании. Понимаю так, что без публичных слушаний никто этот участок переводить не будет, соответственно, будут проведены какие-то действия, чтобы перевести этот участок", - сказал Ахуба.

Глава поселения предложил местным жителям самим назвать координаты или места, которые можно было бы отдать под мусорный полигон, сообщило издание.

Против мусорных полигонов протестуют и жители других районов Кубани

"Кавказский узел" писал также, что жители Белореченска неоднократно выступали против работы мусорного полигона. В ноябре 2021 года стало известно, что власти выбрали новое место для строительства полигона взамен переполненного Белореченского полигона. Действующую свалку пообещали ликвидировать, но для этого временно рядом с ней открыли вторую очередь.

25 января суд приостановил на 30 дней работу мусорного полигона в Белореченске. Владелец полигона допускал "многочисленные нарушения" при работе, указала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. 2 февраля экоактивисты сообщили, что работа полигона приостановлена, но решение суда об этом уже отменено, а местные жители пожаловались на смрад от свалки.

Ликвидации мусорного полигона в Красноармейском районе неоднократно требовали жители станицы Полтавской. В феврале они обратились в прокуратуру с просьбой ускорить реконструкцию полигона, а 10 марта представитель краевой прокуратуры на заседании по жалобе противников свалки заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу. С 23 по 31 марта жители Полтавской трижды блокировали дорогу, требуя, чтобы грузовики доставляли отходы на мусорный полигон в объезд станицы.

В августе 2022 года жители хутора Копанского направили обращение губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию мусорного полигона и привлечь к экспертизе свалки специалистов Росприроднадзора и местных активистов. Жители хутора пожаловались на едкий запах от свалки.

В декабре 2022 года делегация жителей Копанского посетила краевое министерство ТЭК и ЖКХ, требуя предоставить документы о реконструкции свалки, но им отказались предоставить эти документы, предложив обратиться в «Мусороуборочную компанию», которая курирует свалки, сообщили "Кавказскому узлу" жители хутора.

В Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора и внятной стратегии ее разрешения нет, констатировали в феврале 2023 года экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Четыре полигона на Кубани должны были закрыться с 1 января, но губернатор смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года, рассказал Евгений Витишко.

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