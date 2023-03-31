Активисты в Полтавской помешали проезду грузовиков к мусорному полигону

31 марта 2023, 12:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители станицы Полтавской перекрыли дорогу грузовикам, ехавшим в сторону мусорного полигона, рассказала сегодня местная активистка Наталья Гаряева. Станичники организовали круглосуточное дежурство, чтобы помешать проезду мусоровозов, пояснила она.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта несколько десятков жителей станицы Полтавской Красноармейского района заблокировали дорогу, потребовав, чтобы грузовики доставляли отходы на мусорный полигон в объезд станицы. Аналогичную акцию они провели и 27 марта. После этого замгубернатора Андрей Прошунин принял лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву и рассказал о планах властей перенаправить мусор с полигона в Полтавской на полигон в Славянске-на-Кубани. Однако, по его словам, потребуется около трех месяцев, чтобы оформить лицензию. Гаряева сочла встречу малорезультативной, с недоверием к обещаниям властей отнеслись и другие жители Полтавской.

Жители станицы неоднократно требовали ликвидации местного мусорного полигона. В феврале они обратились в прокуратуру с просьбой ускорить реконструкцию полигона, а 10 марта представитель краевой прокуратуры на заседании по жалобе противников свалки заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу. 25 марта активисты присутствовали на полигоне во время организованной властями инспекции, но не добились от чиновников конкретики по вопросу закрытия свалки. Они пообещали организовать новые акции протеста.

Активисты из станицы Полтавской вечером 30 марта развернули два 40-тонных грузовика с мусором, направлявшихся на полигон, рассказала председатель Общественного совета по закрытию мусорного полигона Наталья Гаряева.

"Накануне мы выставили круглосуточное дежурство на улице Тельмана в станице с целью не допустить нарушений. Грузовики, загруженные свыше 20 тонн, не могут перевозить на местный полигон мусор. Здесь даже установлен соответствующий знак. С нами также находились сотрудники полиции. Спустя два часа ожиданий нам удалось не пропустить два грузовика с прицепом „Тонар“, масса перевозимого груза которого составляет более 39 тонн", - приводит сегодня ее слова "Коммерсант-Кубань".

По словам Гаряевой, местные жители сопроводили грузовики до выезда из Красноармейского района. "Водители большегрузов просили нас, чтобы мы разрешили им доехать до весового контроля. Но мы отказали, так как по дороге к весовому контролю у них была бы возможность сбросить мусор на полигон", - пояснила она.

Активистка добавила, что в день через станицу проезжают по пять-шесть таких грузовиков, пишет издание.

Протестная акция длилась целый день, утверждается в публикации, размещенной 30 марта в телеграм-канале "Полтавская против свалки". "Противостояние длилось целый день. Но воля Вениамина Кондратьева как губернатора Краснодарского края сегодня исполнена - мусоровозы не проехали по жилым кварталам станицы Полтавской. Не силами мощнейшего административного и правоохранительного аппарата региона, а волей обычных людей", - говорится в сообщении.

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее подчеркнул, что мусорный полигон в Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

Напомним, Красноармейский райсуд в октябре 2022 года удовлетворил иск прокуратуры, обязав ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, дренажной системой и очистными сооружениями. В январе Краснодарский краевой суд подтвердил решение о необходимости реконструкции мусорного полигона.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы Полтавской, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.