Нормализация отношений Баку и Еревана стала темой пилотной встречи представителей НПО двух стран

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Армении и Азербайджана стал первым подобным мероприятием не в третьей стране, а на территории одной из сторон конфликта.

Как писал "Кавказский узел", ранее президент Азербайджана объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Однако Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

Перспективы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, гуманитарные вопросы, экономические и логистические возможности обсуждались 21–22 октября по совместной инициативе представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана в ереванском Исследовательском центре политики. «Инициатива была направлена на продвижение мирной повестки в духе Совместной декларации, принятой 8 августа в Вашингтоне, и стала первой встречей представителей гражданского общества Армении и Азербайджана в таком формате», - говорится в сообщении на сайте центра.

С армянской стороны в двустороннем круглом столе приняли участие почетный председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян, директор Фонда развития демократии Наира Султанян, президент исследовательского центра по вопросам безопасности Арег Кочинян, эксперт Центра аналитических исследований «Орбели» Нарек Минасян, эксперт Центра политики и безопасности Самвел Меликсетян. Азербайджанскую сторону представляли историк и политолог Фархад Мамедов, директор Бакинского аналитического центра Русиф Гусейнов, председатель правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли, главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова, глава Центра азербайджанского общества защиты прав женщин Диляра Эфендиева. Отметим, что участники мероприятия встретились с секретарём Совбеза Армении Арменом Григоряном.

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

«Вполне вероятно, что речь (шла) о взаимосвязи подписания мирного договора с изменением конституции Армении. Это предусловие, которое выдвигает Баку для подписания мирного договора», — цитирует JAMnews политолога Роберта Гевондяна. Он подчеркнул, что это первая попытка организовать встречу экспертов не в третьей стране, а в Армении или Азербайджане.

Гевондян не разделяет мнения о том, что все азербайджанские эксперты, выступающие за мир, находятся в заключении. «В Азербайджане есть люди, которые тесно сотрудничают с властями, но при этом говорят о мире и развитии отношений с Арменией. Предполагаем, что у этих людей есть такая возможность или власти позволяют им об этом говорить. И мы можем обсуждать с ними вопросы, которые позволят в дальнейшем нам консультировать наши власти относительно продвижения армяно-азербайджанских процессов, а им – их», - отметил политолог.

«Вчера произошло нечто беспрецедентное: было объявлено о поставках пшеницы в Армению через территорию Азербайджана», - считает Гевондян. По его мнению, возможно достижение дальнейших подвижек в разблокировании инфраструктуры, делимитации и демаркации границы, экономическом сотрудничестве двух стран.

Азербайджан географически расположен на пути транспортных коридоров, в которых заинтересованы Китай и Индия, указали в сентябре азербайджанские аналитики, оценивая перспективы Баку в вопросах сотрудничества с БРИКС. "На фоне падения добычи нефти и перспектив сокращения в Европе потребления ископаемого топлива Азербайджану срочно необходимы альтернативные источники доходов. Прекрасной возможностью для этого является использование транзитных возможностей с учетом прохождения через Азербайджан глобальных транспортных коридоров... Привлечение таких крупных стран как Россия, Китай и Индия к перевозкам грузов через Азербайджан по маршрутам Север-Юг и Восток-Запад превратит страну в крупнейший транспортный хаб", - сказал, в частности, член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.