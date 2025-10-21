Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению

Президент Азербайджана объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Однако Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, объявил сегодня Ильхам Алиев на совместной с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пресс-конференции в Астане.

"Должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению […] и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - цитирует Алиева азербайджанское агентство АПА.

Ереван приветствует это заявление, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"Этот шаг имеет важное значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации установленного между Арменией и Азербайджаном мира - в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Вашингтоне", - приводит ее слова "Новости-Армения".

Азербайджан географически расположен на пути транспортных коридоров, в которых заинтересованы Китай и Индия, указали в сентябре азербайджанские аналитики, оценивая перспективы Баку в вопросах сотрудничества с БРИКС. "На фоне падения добычи нефти и перспектив сокращения в Европе потребления ископаемого топлива Азербайджану срочно необходимы альтернативные источники доходов. Прекрасной возможностью для этого является использование транзитных возможностей с учетом прохождения через Азербайджан глобальных транспортных коридоров... Привлечение таких крупных стран как Россия, Китай и Индия к перевозкам грузов через Азербайджан по маршрутам Север-Юг и Восток-Запад превратит страну в крупнейший транспортный хаб", - сказал, в частности, член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.