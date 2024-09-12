Аналитики оценили перспективы Баку и Еревана в вопросах сотрудничества с БРИКС

12 сентября 2024, 08:49

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Часть армянских аналитиков считает, что участие Никола Пашиняна в саммите БРИКС в Казани, который пройдет в конце октября, снизит напряжение в российско-армянских отношениях и расширит сотрудничество со странами ЕАЭС, другие заявили, что поездка премьера на этот саммит нанесет урон курсу Еревана на сближение с Евросоюзом. Бакинские аналитики полагают, что для Азербайджана вступление в БРИКС поможет раскрыть транзитный потенциал стран.

Как информировал "Кавказский узел", армяно-российские отношения стали ухудшаться после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. 12 сентября Центризбирком Армении сообщил, что сбор подписей для референдума о вступлении Армении в ЕС начнется 16 сентября и продлится до 14 ноября 2024 года.

О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Премьер-министр Армении Никол Пашиняна планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

Армянские политологи поспорили о пользе для Еревана от БРИКС

Решение Пашиняна принять участие в саммите БРИКС вызвало недовольство в экспертном сообществе Армении, в том числе – среди лояльно настроенных к действующей власти.

Спикер парламента Ален Симонян в ходе брифинга с журналистами 10 сентября заявил, что участие Армении в саммите БРИКС не будет противоречить сближению с Европой. По его мнению, для Армении с экономической точки зрения это важные связи. "Разные страны в условиях тех или иных санкций ищут пути экономической диверсификации. Армения должна, исходя из своих интересов, принять участие в БРИКС. Мы не должны впадать в крайность, и наша система ценностей не изменилась", – заявил Ален Симонян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Из-за участия Армении в БРИКС отношения с Западом вряд ли ухудшатся, тем более, что со многими странами-членами БРИКС у Армении уже дружеские отношения, считает также депутат от правящей партии "Гражданский договор", председатель Постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян. "Сами ряд европейских стран также поддерживают хорошие отношения со странами БРИКС", – заявил Ханданян корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос членства Армении в БРИКС на сегодняшний день не стоит, добавил он.

Армения не только должна присутствовать на саммите БРИКС, но и должна подать заявку на членство в этой организации и как можно быстрее интегрироваться со странами-членами ЕАЭС, например, Россией, Казахстаном, считает экономист Татул Манасарян, находящийся в оппозиции к действующим властям Армении.

С учетом того, что Турция и Азербайджан инициировали вступление в БРИКС, по мнению Манасаряна, Армения должна укреплять связи с этой организацией и в ближайшем будущем подать заявку на членство. "БРИКС не направлена против каких-то стран. Это взаимодополняющий стратегический альянс для улучшения уровня жизни населения третьих стран. Армении нужно вести гибкую экономическую политику и развивать свои отношения как с Западом, так и с Востоком, США и ЕС", – сказал журналистам Татул Манасарян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Национально-демократический полюс (НДП) выступил с заявлением, в котором дал свою оценку решению Пашиняна принять участие в саммите БРИКС в Казани. НДП считает, что решение Пашиняна является "решающим ударом по суверенитету Армении и стремлениям жить без российского тоталитарного контроля и угроз Азербайджана и Турции".

"Даже ярые сторонники Пашиняна осознают серьезность созданной им ситуации и опасность направления, которым он продолжает руководить республикой. Каждый день правления Пашиняна представляет новые угрозы для существования Армении и опасность для регионального баланса, мира и стабильности", – сказано в заявлении НДП, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

НДП призвал Запад к нетерпимости по отношению "к сильным авторитарным тенденциям" режима Пашиняна, при которых основные решения, касающиеся безопасности, в том числе Армении, принимаются небольшой группой "в основном неизбираемых, плохо образованных и неопытных лоялистов".

"Народ Армении заслуживает прозрачности и того типа принятия решений, который отражает наилучшие интересы республики и ее населения. Армения заслуживает того, чтобы быть настоящей демократией, и чтобы ею хорошо управляли", – сказано в заявлении НДП.

Важно не то, что Пашинян едет на саммит БРИКС, а то, что этот саммит проходит в этот раз в России, считает директор Института Кавказ, политолог Александр Искандарян.

По его мнению, Армения в данный момент явно пытается несколько смягчить нынешний фон армяно-российских отношений, сбалансировать их. Это видно, как по риторике последних двух недель, так и по некоторым потокам конкретных товаров из России в Армению и дальше. В частности, речь идет о большом росте потока драгоценных металлов, отметил он.

Саму БРИКС, по мнению Искандаряна, многие неправильно представляют, как антизападную платформу. "Трудно считать антизападной сраной, например, Бразилию или Индию. Модус расширения БРИКС, вплоть до Эфипии, это китайский проект, который в некотором смысле совпадает с программой "Один пояс – один путь", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На сегодняшний день, по словам Искандаряна, БРИКС потеряла свой единый функционал. То есть, страны-члены БРИКС настолько разные, что трудно представить, какая именно программа может объединять Эфиопию или Китай, Китай и Индию и так далее.

"Армения, видимо считает важным каким-то образом присутствовать в регионе по причине того, что и Китай достаточно присутствует в Армении, и Арабские страны, и Россия и так далее", – отметил аналитик.

Он заявил, что на сегодняшний день не видит перспектив вступления Армении в БРИКС. "На сегодняшний день нет такой программы, да и само отношение БРИКС к этому. Например, если в БРИКС будут вступать страны размерности и степени важности Армении, да еще и так быстро, то через несколько лет ряды этой организацию пополнят 50-80 стран.

Политолог скептически оценил перспективы вступления в БРИКС Турции и Азербайджана. "Это игры [президента Турции Тайипа] Эрдогана, когда он играет одновременно на 10 шахматных досках, это достаточно распространенная для турецкой политики стратегия", – сказал Искандарян.

На саммите БРИКС, по мнению Искандаряна, Пашинян будет попытаться с Россией, а, может, и опосредованно с Турцией и Азербайджаном найти канал для взаимодействия.

Запад, по мнению аналитика, даже если выразит свое недовольство по поводу участия Армении в БРИКС, серьезных рисков для отношений с Арменией не будет.

Политолог Гурген Симонян усомнился, что участие Армении в БРИКС – это инициатива Никола Пашиняна. "Скорее всего, это результат политического давления со стороны России, и Пашинян едет на саммит исключительно для того, чтобы угодить Путину", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ожидать, что на саммите можно добиться улучшения в какой-либо степени отношений с Турцией и Азербайджаном, не стоит, полагает он.

"Россия эту площадку считает своей и пытается превратить ее в антизападную, хотя таковой она и не является. У Армении нет стратегического развития перспективы страны, и она ведет нецелесообразную политику, угождая российской стороне – это обернется негативными последствиями для нас", – заявил Гурген Симонян.

Он добавил, что Запад будет воспринимать Армению как нерукопожатную страну, которая не пытается осуществить рывок от России, пытающейся, по его мнению, "уничтожить суверенитет" Армении.

Пашинян, по мнению политолога, не является прозападным политиком, он ведет регионалистскую и пророссийскую политику. "Действия, которые мы наблюдаем после арцахской войны – это просто недееспособность вести полную пророссийскую политику, исходя из изменившихся реалий в нашем регионе. Пашинян давно провалил стратегическую политику Армении, он всегда угождал амбициям Путина, и его никакие решения меня уже не удивляют", – отметил Симонян.

Политолог считает, что в армяно-российских отношениях, несмотря на пророссийскость Пашиняна, ничего не может измениться, так как Армения давно занимает нишу оппонента для России, и оппонентом ее назначила сама Москва, при том, что Армения всегда играла согласно правилам союзнических отношений.

Это, по мнению аналитика, российская политика и стратегия. Москва содействовала оппонентам Армении в нападении на нее с целью уничтожить армянский суверенитет. Россия, по его мнению, изменит свою политику только тогда, когда она осознает, что избранный ею же путь ведет в никуда. Когда Кремль поймет, что путем давления и шантажа невозможно принудить Армению к тем или иным действиям.

"Визит Путина в Баку был нацелен на то, чтобы подвергнуть регион военным действиям, заставить Азербайджан напасть на Армению и осуществить "зангезурский план". План был предотвращен Западом посредством Ирана, с которым синхронизировали свою региональную политику. То, что Иран объявил Сюник красной линией для себя – это однозначно западно-иранское решение", – уверен Симонян.

Он добавил, что Пашинян в этой ситуации, наоборот, соглашался с теми или иными пунктами по "зангезурскому плану".

Армении, по мнению Симоняна, необходимо обезоружить Россию, взяв под свой контроль все рычаги давления РФ на Армению, в частности пересмотреть более 30 межгосударственных договоров, не позволяющих реабилитировать экономику страны, национализировать стратегически важные объекты Армении, находящиеся под контролем РФ, а также освободить свои границы от присутствия российских войск и заменить их собственными погранвойсками.

"Пашинян на саммите БРИКС окажется "на блюдечке" в зоне, где будут присутствовать все оппоненты Армении. Это недальновидная политика. На Пашиняна будут пытаться всеми возможными негуманными способами надавить для заполучения Армении, чтобы добиться ликвидации ее суверенитета, чтобы Ереван не мог вести суверенную политику, выбирать союзников, продвигать собственные национальные интересы", – считает политолог.

Запад, по мнению Симоняна, скорее всего, пересмотрит свое отношение с Арменией, он больше не будет опираться на Армению в своей региональной политике и начнет искать других акторов. "Если мы потеряем свой вес в регионе, это будет значить потерю цены суверенитета, и это опасно для международных отношений", – полагает аналитик.

Он добавил, что массовых протестов по этому поводу в Армении нет, поскольку люди понимают, что протестами вопросы не решить, и они устали от этого метода, протесты – неэффективны. "Любая политическая сила, которая инициирует уличные протесты, но соберет молочисленные акциии, она просто уничтожит сама себя", – пояснил он.

Решение Никола Пашиняна участвовать в саммите БРИКС лидер "Европейской партии Армении", политолог Тигран Хзмалян считает "политически ошибочным и морально недопустимым". Если Армения примет участие в саммите, который пройдет на территории России, то это поставит под сомнение ее курс на евроинтеграцию, заявил он.

Если бы саммит БРИКС проходил не в Казани, то участие Армении в саммите было бы лишь политической ошибкой. Участие Пашиняна в саммите в Казани легитимизирует не только действия России на Украине, но и политику Путина против армянского народа, в частности, против карабахцев, заявил Хзмалян.

БРИКС, по его мнению, устаревшая структура, потому что в свое время, лет 10 лет назад, когда были поиски экономических, а не политических противовесов, такие организации, как БРИКС и ШОС рассматривались в качестве альтернативы. Но сейчас БРИКС потеряла смысл, потому что трудно себе представить экономическую организацию, где сотрудничают Индия и Китай в условиях, когда Индия стремительно превращается в главный противовес китайскому экономическому влиянию в мире.

С этой точки зрения, по мнению Хзмаляна, БРИКС обречена. Это организация, где доминирует Китай, где Россия перестала быть серьезным игроком, является сырьевым придатком Китая, а Индия, скорее всего вскоре и вовсе заморозит свое участие в БРИКС. Индия не станет рисковать своим новым статусом (замены китайской монополии), который ей предоставили США и Евросоюз, полагает Хзмалян.

При этом он считает, что Запад сдержанно относится к мелким политическим ошибкам Армении, потому что гораздо большей неприятностей ему доставляет Грузия. "Для того, чтобы в регионе какая-то опора оставалась для западного влияния, некоторое "политическое хулиганство" Армении прощается. Но я не уверен, что это будет продолжаться долго", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Тигран Хзмалян – один из представителей внепарламентских сил, которые неоднократно проводили встречи с Николом Пашиняном для обсуждения тех или иных проблем. Хзмалян отметил, что в данном формате встречи с премьером не проводятся около года.

Аналитики из Баку сочли развитие экономики главной выгодой от БРИКС

БРИКС больше экономическое объединение, нежели политическое, отметил глава Центра исследований "Республика", член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

"БРИКС не является политической или военной организацией, у него нет политических и военных институтов. И это не представляется возможным, поскольку в этом объединении присутствуют страны, с серьезными политическими противоречиями между собой и даже с потенциалом военного конфликта, такие, например, как Китай и Индия. Это чисто экономическая организация, в ее основные цели входят такие вопросы, как защита взаимных инвестиций стран-членов БРИКС, льготные тарифы во взаимной торговле", – сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Азербайджан в БРИКС привлекают логистические вопросы.

"Азербайджан расположен географически на пути транспортных коридоров, в которых заинтересованы Китай и Индия. Речь идет о Срединном коридоре, коридорах Север-Юг, Восток-Запад. Китай и Индия как крупнейшие экспортеры, очень заинтересованы в этих транспортных проектах. В этом смысле участие в БРИКС не будет наносить ущерба Азербайджану. Если Баку будет правильно выстраивать отношения, то может привлечь из стран БРИКС дополнительные инвестиции, при отсутствии политических рисков", – пояснил аналитик.

Но вопрос в том, насколько Азербайджан, будет эффективно использовать возможности БРИКС. На сегодняшний день, в Азербайджане сформирована слабая экономическая модель, основанная на двух экспортных трубопроводах, потребительском рынке, неэффективной налогово-таможенной политике. При этом малый и средний бизнес находятся под прессингом жесткой фискальной политики, монополизма. В большинстве стран БРИКС действует Западная экономическая модель и основными их торговыми партнерами, за исключением России и Ирана, являются США и ЕС, продолжил Джафарли.

"В такой ситуации азербайджанская экономика не будет совместима с экономическими моделями указанных стран, и они будут рассматривать Азербайджан лишь как транзитную страну с ограниченными рынком. Без серьезных экономических реформ страны БРИКС не станут серьёзно инвестировать в Азербайджан", – полагает он.

Что касается проявления интереса Армении к саммиту БРИКС, то, по мнению аналитика, активность Еревана связана с беспокойством стремления Азербайджана вступить в это объединение. Вступление Азербайджана в БРИКС станет для Баку еще одной платформой, опираясь на которую Баку усилит политическое взаимодействие на двусторонней и многосторонней основе с членами этого объединения. Поэтому Армения также пытается сблизиться с объединением, полагает Джафарли.

Однако Армении нечего предложить членам БРИКС, пока она не подпишет мирный договор и не откроет транспортные коммуникации с Азербайджаном, и в частности – Зангезурский коридор. Только тогда она может стать частью глобальных транспортных маршрутов, заключил он.

Участие в БРИКС для Баку является возможностью усилить транзитные возможности страны, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"На фоне падения добычи нефти и перспектив сокращения в Европе потребления ископаемого топлива, Азербайджану срочно необходимы альтернативные источники доходов. Прекрасной возможностью для этого является использование транзитных возможностей с учетом прохождения через Азербайджан глобальных транспортных коридоров. Участвуя в БРИКС, Азербайджан может привлечь его участников к использованию транспортных возможностей страны. Привлечение таких крупных стран как Россия, Китай и Индия к перевозкам грузов через Азербайджан по маршрутам Север-Юг и Восток-Запад, превратит страну в крупнейший транспортный хаб, который будет стимулировать развитие и смежных отраслей экономики", – сказал Джуварлы.

Присоединившись к БРИКС, Азербайджан получит возможности для расширения маневров во взаимоотношениях с Западом. Баку будет стремиться нейтрализовать давление Запада возможным дрейфом в сторону евразийских игроков – Китая и России, а также изменением политического места страны из Европы в Глобальный юг, считает также Джуварлы.

Поездка Пашиняна на саммит БРИКС не повлияет на планы Азербайджана относительно участия в этом объединении, продолжил он.

"Азербайджан весьма комфортно чувствует себя в компании стран БРИКС. У Азербайджана хорошие отношения с Россией, которые основываются на Декларации о союзническом взаимодействии от 2021 года. В июле этого года Азербайджан подписал с Китаем Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. У Азербайджана очень хорошие отношения с другими членами БРИКС – ОАЭ, Египтом и нормальные связи с другими странами. С учетом ожидаемого вступления Турции в БРИКС на предстоящем саммите в Казани Баку вообще получит в организации надежного союзника. У Армении же в БРИКС близкие отношения только с Индией и Ираном. Однако Индия и Иран очень заинтересованы в транзитных возможностях Азербайджана", – сказал Джуварлы.

Поездка Пашиняна на саммит БРИКС будет иметь очевидно цели представления также возможностей Армении для транзита грузов через эту страну, отметил он. "Армения предлагает свою версию коридора Север-Юг и даже маршрут Юг-Запад. Однако у Армении нет коммуникаций для этого, в то время как Азербайджан предлагает уже готовую для этого железнодорожную и автомобильную инфраструктуру. Армения может стать частью глобальных коридоров, если нормализует отношения с Азербайджаном и Турцией и тогда ее железные дороги сомкнутся с дорогами этих стран и станут звеньями международных транспортных коридоров", – сказал Джуварлы.

На вопрос возможна ли встреча Алиева и Пашиняна в Казани и может ли БРИКС стать еще одной площадкой для переговоров между Баку и Ереваном, Джуварлы не исключил такую возможность. Однако, по его мнению, вероятность таких встреч снижается в свете уклонения Еревана от форматов при посредничестве Москвы и на российской площадке.

"Вообще в БРИКС политические позиции Баку сильнее с учетом более тесных отношений Азербайджана с большинством стран-участниц в отличие от Еревана", – сказал Джуварлы.

Главная причина, по которой Азербайджан проявляет интерес к БРИКС – это растущая напряженность в отношениях с Западом, отметил проживающий в Европе бывший азербайджанский дипломат Нахид Джафаров. "Призывы к санкциям против Азербайджана, замораживание членства Азербайджана в ПАСЕ, критика Азербайджана в Европейском парламенте приобретают систематический характер. С другой стороны, крах созданной властями сети взяток на Западе лишает режим возможности маневра", – сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

На этом фоне еще больше развиваются азербайджано-российские отношения, продолжил аналитик.

"Очевидно, руководство Азербайджана видя углубление пропасти между демократическим и авторитарным лагерями в мире, чтобы гарантировать свою политическую власть, пытается стать членом группы БРИКС, для которой права и свободы человека ничего не значат", – считает бывший дипломат.

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