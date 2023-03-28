Жители Полтавской с недоверием восприняли обещания властей

28 марта 2023, 06:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева встретилась с заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Прошуниным, который рассказал о планах властей перенаправить мусор с полигона в Полтавской на полигон в Славянске-на-Кубани. Однако, по его словам, потребуется около трех месяцев, чтобы оформить лицензию. Гаряева сочла встречу малорезультативной, с недоверием к обещаниям властей отнеслись и другие жители Полтавской.

Как сообщал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно требовали ликвидации местного мусорного полигона. В феврале они обратились в прокуратуру с просьбой ускорить реконструкцию полигона, а 10 марта представитель краевой прокуратуры на заседании по жалобе противников свалки заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу. 25 марта активисты присутствовали на полигоне во время организованной властями инспекции, но не добились от местного главы конкретики по вопросу закрытия свалки. Они пообещали организовать новые акции протеста.

Красноармейский райсуд в октябре 2022 года удовлетворил иск прокуратуры, обязав ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, дренажной системой и очистными сооружениями. В январе Краснодарский краевой суд подтвердил решение о необходимости реконструкции мусорного полигона.

Лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева 27 марта была приглашена на беседу с заместителем губернатора края Андреем Прошуниным, после того, как активисты утром вышли на очередную общественную инспекцию незаконного движения мусоровозов.

«После того, как наши активисты вышли на очередную акцию с общественной инспекцией, мне позвонили с администрации Краснодарского края и назначили встречу у заместителя губернатора края Андрея Прошунина на 15 часов дня. Я собралась и поехала в Краснодар на эту встречу. С активистами мы договорились приостановить акции по общественной инспекции, которая состоит из фиксации и остановке большегрузов. Люди разошлись. Напомню, что к нам обещали чиновники приехать еще в пятницу на переговоры. Мы ждали, но никто не приехал, поэтому 27 марта решили выйти с инспекцией», - рассказала Гаряева корреспонденту "Кавказского узла".

Она пересказала содержание беседы с Прошуниным. «Заместитель губернатора персонально мне рассказывал о планах по лицензированию Славянского полигона. При мне он звонил директору Славянского полигона. В общем, они по дням просчитывали, что им нужно по регламенту три месяца, чтобы получить лицензию. И в случае получения лицензии он пообещал, что потоки мусора с нашего полигона будут перенаправлены на Славянский полигон. По их расчётам, ёмкости этого полигона (Славянского) хватит еще на три года. По его словам, за три года проблема обращения с отходами в крае будет глобально решаться, будут строиться современные КПО (комплексы по переработке отходов). Что касается ситуации с мусоровозами, он сказал, если они нарушают знаки и временной режим, то этого не должно быть. Но как прекратить эти нарушения, он не сказал», - рассказала Гаряева.

По ее мнению, встреча вышла не особо результативной. «Как в поговорке - обещанного 3 года ждут. Нам этот проект обещали ещё на сходе граждан, который был в январе 2022 года. Говорили, что работают над лицензированием Славянского полигона <...> Но прошло уже полтора года с того дня, но им, оказывается, ещё три месяца нужно. А где гарантии, что потом не еще три месяца и еще… Люди не могут больше жить на свалке, они задыхаются от зловония грузовиков и самой свалки», - сказала Гаряева.

По ее словам, в ближайшее время она намерена провести собрание с активистами и спросить их мнение о дальнейших действиях. «Я все решают только коллективно, никогда не принимаю единоличных решений. Я расскажу людям. что было на встрече в администрации края, и после того, как жители Полтавской примут решение, мы будем действовать дальше. Но молчать и ждать неизвестно чего еще три месяца мы точно не будем. Это опасно для нашей жизни», - заключила Наталья Гаряева.

Заместитель губернатора края Андрей Прошунин в своем телеграм-канале 27 марта сообщил о встрече с Натальей Гаряевой. "Понимаю негодование и отчаяние жителей. Мы давно обратили внимание на проблему и хотим решить ее комплексно. Рассказал Наталье Юрьевне, что основная задача сейчас – создание новых мощностей размещения отходов", - написал он.

По его словам, самый "быстрый и верный способ" решить проблему жителей Полтавской - "запуск существующего объекта в Славянске-на-Кубани". "В настоящее время ведется оформление документов для получения лицензии на размещение отходов на этом объекте. Отмечу, что мероприятия на всех этапах проходят строго в соответствии с буквой закона". - написал Прошунин.

Он также сообщил, что есть "решение на перспективу". "Совместно с компанией «РТ-Инвест» в крае планируется строительство мусороперерабатывающих комплексов, в том числе и объекта в Крымской зоне для нужд пяти районов. Комплекс сможет обрабатывать 300 тысяч тонн отходов в год. Еще 60 тысяч тонн в год смогут компостировать, остальное пойдет на захоронение на новом современном полигоне", - отметил Прошунин.

В комментариях пользователи задали Прошунину вопрос о том. каковы сроки принятия указанных решений. "Сроки решений, озвученных выше, напрямую зависят от качества подготовки документов собственником объекта и прохождения всех этапов, установленных законодательством", - ответил замгубернатора. Что касается заявленных сроков в три месяца, то, по его словам, они являются предполагаемыми.

Комментаторы усомнились в том, что у свалки в Полтавской "были качественные документы для получения лицензии". "В случае со Славянским полигоном администрации края надо не ждать качественных документов, а, засучив рукава, помочь собственнику их оформить с нужным всем качеством", - отметила Ангелина.

"Четко вижу: власть, руководство Краснодарского края самоустранилось и не желает замечать беду. Надо занять проактивную позицию и помогать. Без "ручного управления" с вашей стороны и комплексных решений по линии губернатора Кондратьева ситуация будет только усугубляться. Не надо рассказывать людям про светлое завтра", - написал Анатолий Геннадьевич Баташев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России