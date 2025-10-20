×

Кавказский узел

04:30, 20 октября 2025

Конфликт футболистов "Ахмата" и "Краснодара" завершился примирением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян и защитник "Ахмата" Усман Ндонг достигли примирения после конфликта во время матча. При этом контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал Сперцяна на 150 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", во время матча 5 октября произошел конфликт между защитником "Ахмата" Усманом Ндонгом и капитаном "Краснодара" Эдуардом Сперцяном. Чеченский клуб обвинил краснодарца в оскорблении Ндонга на расовой почве, капитан кубанской команды свою вину отрицает, заявлял, что оскорблен был он.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева сообщил 19 октября, что конфликт между полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном и защитников "Ахмата" Усманом Ндонгом завершился примирением, пишет ТАСС.

По словам Алаева, была проведена видеоконференция между футболистами. "Они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече. Это самое правильное решение в данной ситуации", - приводит его слова издание.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать Сперцяна на 150 тысяч рублей за оскорбление Ндонга. По словам главы комитета Артура Григорьянца, действия Ндонга были спровоцированы Сперцяном, который сказал фразу на испанском языке. "Но эта фраза не носила в себе признаки расизма и не содержала в себе ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер в отношении Ндонга", - заявил он.

Кроме того, КДС принял решение сохранить красную карточку Ндонга за инцидент со Сперцяном. "Ахмат" попросил учесть, что Ндонг направил письмо с извинениями перед болельщиками, отметив, что не обижается на Сперцяна.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня товарищеский матч махачкалинского "Динамо" и ФК "Краснодар" завершился дракой, участникам которой вручили пять красных карточек. Комментатор заявил, что подобные ситуации характерны для "матчей многих кавказских команд", что вызвало возмущение главы Дагестана Сергея Меликова.

Напомним, грозненский футбольный клуб "Ахмат" создан в 1946 году, тогда он назывался "Динамо". В 1948 году клуб сменил название на "Нефтяник", а в 1958 году был переименован в "Терек". В 2017 году "Терек" был назван в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")".

Автор: "Кавказский узел"

