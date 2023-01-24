Суд утвердил решение о реконструкции полигона в Полтавской

24 января 2023, 23:55

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Краснодарский краевой суд оставил в силе решение по иску прокуратуры о необходимости реконструкции мусорного полигона в станице Полтавской. Чтобы выполнить постановление суда, администрация полигона должна будет вывезти весь скопившийся мусор, указала активистка Наталья Гаряева.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября прокуратура Краснодарского края сообщила, что Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО Многопрофильное предприятие «ЖКХ» Красноармейского района обеспечить системой отвода биогаза полигон отходов в станице Полтавской и разместить там дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения". Признание судом нарушений в работе мусорного полигона в станице Полтавской стало маленькой победой в борьбе против свалки, заявили активисты. Созданная в этом году экологическая организация "Зеленая станица" стала участником процесса по иску о закрытии полигона.

24 января Краснодарский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску прокуратуры Красноармейского района к ООО МП "ЖКХ" "О возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства". "Из пяти участников процесса явились только двое. Это представитель ответчика, мусорного полигона, и представитель третьего лица АНО "Зеленая станица". Представители прокуроры, районного Роспотребнадзора и Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, - на заседание не явились и рассмотрении жалобы участия не принимали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник процесса и представитель общественной организации "Зеленая станица" Денис Примак.

По его словам, решение суда первой инстанции вступило в силу и приставы должны его исполнить. "Сегодня по итогам рассмотрения апелляционной жалобы ООО МП "ЖКХ" решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения. Это означает, что судебный акт Красноармейского районного суда вступил в законную силу. А значит, предприятие обязано устранить те нарушения, которые были выявлены Красноармейским районным прокурором - отсутствие дренажной системы, отсутствие чередования посуточного заполнения слоёв, твёрдых бытовых отходов грунтом, отсутствие сетчатых сооружений, отсутствие специальных дренажных каналов. Все эти нарушения предприятия обязано будет устранить в срок, который будет определён для этого уже на стадии исполнения судебного акта. Но обычно это разумный срок, который предоставляется предприятию. То есть предприятие должно будет обосновать, сколько времени будут занимать соответствующие работы", - рассказал Приймак.

Решение суда в плане реконструкции полигона неисполнимо технически, поэтому единственным условием исполнения решения станет "ликвидация самой свалки", уверена активистка движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева.

"Согласно иску прокурора полигон должен находиться на твердой забетонированной площадке, чтобы отходы не поступали напрямую в грунт. Как это можно осуществить на практике? Нужно куда-то вывезти весь мусор, который навален на почву без какой-либо защиты. Осуществить бетонирование и опять свалить в этом же месте, но уже на бетонную площадку. Я уже не говорю про фильтрат и каналы, которые также не оборудованы должным образом", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Наталья Гаряева уверена в том, что все идет к закрытию свалки, что вызывает ответную негативную реакцию властей и руководства свалки в отношении активистов.

Жители станицы Полтавская жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. 5 сентября 2022 года протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава муниципалитета Юрий Васин. Арбитражный суд 30 ноября 2022 года отказал в удовлетворении требований администрации района. Дорога на свалку проходит через все улицы станицы Полтавской, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Иск был подан Васиным "для проформы", чтобы показать что он что-то делает для экологии, с расчетом на отказ, потому что требования иска были размыты и непонятны, заявила Гаряева. "Общественная организация «Зеленая станица» стала полноправным участником двух процессов по искам прокуратуры и муниципалитета. В иске в арбитражном суде Васину было отказано. На это решение наша общественная организация подала апелляцию. Дата рассмотрения еще не назначена", - подчеркнула она.

Наталья Гаряева сообщила, что сегодня направила заявление в прокуратуру Красноармейского района, где пожаловалась на клевету и ложный донос бывшего сотрудника ее компании. (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Полиция начала расследование по заявлению бывшего сотрудника компании Натальи Гаряевой о том, что она заказала убийство главы муниципалитета, сообщила сама активистка, назвав версию заявителя безосновательной. 5 октября 2022 года один из лидеров движения "Полтавская против свалки", бывший муж Натальи Андрей Гаряев был найден мертвым. Противники работы мусорного полигона связали суицид Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева, которая возглавила компанию после смерти бывшего мужа, рассказала тогда, что суициду предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей. 15 ноября 2022 года кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф.

Наталья Гаряева рассказала, что когда ее вызвали в полицию, ей дали прочитать заявление от бывшего сотрудника компании "Камавторесурс". "Я была в шоке от того что написал этот человек. Он работал у нас с мужем в фирме, но был уволен за постоянные пьянки и дебоши. Он привлекался по административной статье дважды за хулиганство. Все,что он написал ложь. Полагаю, что писал он под диктовку и придумали это все те, кому я мешаю своей деятельностью против свалки. Свалки приносит огромные доходы и лишиться их этим людям не хочется", - говорит Наталья Гаряева.

Корреспонденту "Кавказского узла" удалось связаться по телефону с автором заявления Сергеем. Однако на вопросы об имеющихся у него доказательствах и возможном принуждении силовиков к написанию заявления он не ответил и положил телефонную трубку. Предложение ответить на вопросы письменно он проигнорировал.

Наталья Гаряева рассказала, что до того, как в Полтавской начала работать свалка, никогда не интересовалась общественной деятельностью. "Я родилась в Череповце. В 1989 году переехала с родителями на Кубань. У меня трое детей, здесь родилось, у меня большой хороший дом, занималась все время бизнесом с бывшим мужем. Мы этот дом месте строили, потом он его мне оставил. Я очень люблю деревья, у меня весь участок засажен деревьями я ем только экологически чистую пищу, выращенную на участке. У меня свои курочки, яички, мясо, то есть слежу за чистотой экологии. И мне очень важно, чтоб я и мои дети жили в экологически чистой среде. Общественной деятельностью я вообще никогда не занималась, была далека от политики, но когда я узнала про этот полигон, я вынуждена была в это вмешаться", - рассказала она.

По ее словам, отстаивать права жителей станицы ее вынудило осознание, что иначе уклад жизни в станице может разрушиться. "У меня нет больше нигде недвижимости. Я никогда не мыслила вообще куда-то отсюда уезжать или там тем более за границу, то есть всё своё будущее, свою жизнь я связываю только с со станицей. Ведь здесь у нас большой бизнес, который мы с 90 -х годов с бывшим мужем организовывали, вот он до сих пор действует. У нас несколько сотен сотрудников. Я душой приросла к этой станице, поэтому я искренне не обдумывая, ринулась в бой за станицу, хотя мне вот мы все говорили, куда ты лезешь, тебя сожрут", - поделилась Наталья.

По ее словам, она опасалась вступать в противостояние с властями, "но по ходу этой борьбы какие-то силы проявились". "Особенно после смерти моего бывшего мужа, Андрея. Какое-то такое ожесточение наступило: или я их, или они мен", - отметила она.

Жители станицы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что движение мусоровозов по улицам Полтавской продолжается круглосуточно.

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