Житель Ставрополья приговорен к 15 годам колонии за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ставропольский краевой суд вынес приговор жителю Буденновска, признанному виновным в государственной измене. По версии суда, мужчина передавал данные о стратегических объектах представителям СБУ.

По информации УФСБ региона, в 2023 году обвиняемый вышел на контакт со спецслужбами Украины для содействия в подрыве безопасности России. Он собирал данные о военных объектах, объектах безопасности и предприятиях критической инфраструктуры, расположенных в Буденновском округе. Информацию мужчина отправлял куратору через интернет-мессенджер.

"На основании полученных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении гражданина было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена) 1 ", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по СК.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщила прокуратура Ставропольского края на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жительница Ставрополя, которую суд признал виновной в государственной измене, незаконном обороте взрывчатки и попытке теракта, была приговорена к 19 годам заключения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.