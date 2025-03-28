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05:10, 28 марта 2025

Жительница Ставрополя осуждена по делу о госизмене и попытке теракта

Девушка в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 19 годам заключения приговорена жительница Ставрополя, которую суд признал виновной в государственной измене, незаконном обороте взрывчатки и попытке теракта. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Ставропольского края. Согласно версии обвинения, женщина собиралась совершить в Ставрополе теракт по заданию главного управления разведки Минобороны Украины. 

По версии силовиков, с сотрудником украинского ведомства жительница Ставрополья переписывалась в мессенджере и добровольно вызвалась "оказать помощь, направленную на нанесение ущерба безопасности РФ”, сообщил 27 марта со ссылкой на управление ФСБ по краю "Интерфакс-Юг."

До того как сотрудники ФСБ задержали женщину, она вела фото- и видеосъемку объектов ФСБ и Минобороны РФ, а также арендовала нежилое подвальное помещение, где хранила приобретенные компоненты для самодельного взрывного устройства.

Суд признал ее виновной в приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК России), в незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1) и в госизмене (статья 275). В качестве наказания ей назначено 19 лет колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года и штрафом в 800 тысяч рублей.

Согласно картотеке на сайте Южного окружного военного суда, обвиняемая - Кристина Касторная. Ее дело рассматривалось с октября 2024 года, приговор был вынесен 27 марта. 

Еще в декабре 2023 года данные Касторной - уроженки Ставрополя, 1982 года рождения, - были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга с пометкой о причастности к терроризму. Кристина Касторная была адвокатом с регистрацией в Адвокатской палате Ставропольского края, но ее статус прекращен, следует из данных юридического портала "ЮрГород". Данных о ее адвокатской практике в открытых источниках не содержится. 

Комментариями от защиты Касторной относительно приговора суда и перспектив обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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