Противники свалки в Полтавской пригрозили властям новыми протестами

24 марта 2023, 04:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активисты станицы Полтавская присутствовали на мусорном полигоне во время организованной властями инспекции, но не добились от местного главы конкретики по вопросу закрытия свалки. Станичники пообещали организовать новые акции протеста, если к 27 марта краевые власти не предоставят им план закрытия и рекультивации полигона с четкими сроками.

Как сообщал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно требовали ликвидации местного мусорного полигона. В феврале они обратились в прокуратуру с просьбой ускорить реконструкцию полигона, а 10 марта представитель краевой прокуратуры на заседании по жалобе противников свалки заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу. Утром 23 марта несколько десятков станичников заблокировали дорогу к полигону.

Красноармейский райсуд в октябре 2022 года удовлетворил иск прокуратуры, обязав ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, дренажной системой и очистными сооружениями. В январе Краснодарский краевой суд подтвердил решение о необходимости реконструкции мусорного полигона.

Акция жителей Полтавской утром 23 марта началась после того, как начальник местной полиции посоветовал станичникам самостоятельно "останавливать мусоровозы", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Ирина Алферова.

"Люди, доведенные до отчаяния постоянными движениями мусоровозов, позвонили в полицию и стали требовать, чтобы выставили посты там, где стоят знаки, запрещающие движение мусоровозов. Начальник полиции ответил, что у него нет на это резерва и что мы сами в состоянии организовать общественную инспекцию и останавливать мусоровозы. Мы последовали его совету и 23 марта утром самоорганизовались на эту общественную инспекцию. К 7 утра на перекресток улиц Тельмана и Интернациональной нас вышло порядка полсотни человек: в основном пожилые люди, пенсионеры, инвалиды, матери с детьми, было несколько молодых людей. Остальные станичники работают и не могут стоять в общественном карауле сутками", - пояснила она.

По словам Алферовой, сразу после выхода на дорогу станичники застали и развернули "огромный мусоровоз". "Он отъехал и потом на скорости 90 км в час проскочил в сторону свалки, а затем назад", - рассказала она. Спустя три часа лидер общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева приехала к активистам и сообщила, что в течение дня движения мусоровозов не будет, так как на полигоне ожидают прибытия комиссии для отбора проб на анализ почв и воды.

Гаряеву, которая присутствовали на свалке при заборе проб, сопроводили к полигону примерно 15 активистов. Алферова отметила, что наблюдать за активистами у территории свалки приехали "целых три наряда полиции", а чуть позже к полигону приехал и глава станицы Юрий Васин. Он пытался заверить станичников, что проблема решается, но активисты требовали назвать точную дату, когда полигон будет закрыт. Васин заявил, что "24 либо 27 марта приедет министр ЖКХ края и расскажет, когда именно свалку закроют", пересказала активистка содержание диалога.

"Я увидела что рядом со свалкой высадили зерновые озимые культуры. В этом году урожай, но его невозможно есть, он отравлен той почвой и водой, на которой он растет, и никто за это не несет ответственности. Чиновники попрекают нас, что мы не следили за тем, что они тут организовали свалку. А что нам делать, ложиться под колеса мусоровозов? Я считаю, что свалку надо закрыть, немедленно", - заявила Ирина Алферова.

Станичники хотели убедиться, что Росприроднадзор возьмет пробы именно со свалки в Полтавской, хотя все равно опасаются фальсификации результатов исследований, сообщила "Кавказскому узлу" активистка Мария Морозова, которая также дежурила у полигона с 7 до 21 часов 23 марта.

"В ранее отобранных пробах ничего не выявили, но этого просто не может быть при таком изобилии нефильтруемого мусора. Глава района прибыл к нам сообщить, что он с нами, но непонятно, почему в таком случае за два года ничего не сделано. Мы, в свою очередь, напомнили о том что уже ни раз приезжали чиновники из краевой администрации, но результата никакого нет. В пятницу или в понедельник ждем встречи с представителями администрации края, будем требовать четкий план решения нашей проблемы с конкретными датами и действиями. Мы не оставим борьбу, потому что это борьба за нашу жизнь", - заявила Морозова.

Наталья Гаряева была единственным представителем от станицы на свалке в составе инспекции, которая состояла из сотрудников Роспотребнадзора, прокуратуры, Следственного комитета и московского эколога. "Заборы брали при мне, но как будут проводить исследования заборов воды и почвы, мне неизвестно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Активистка отметила, что следователи приехали на свалку 23 марта в связи с ее заявлением, поданным в СКР, однако "люди уже не верят" в их объективность.

Московский эколог Анатолий Баташев из партии "Зелёная Альтернатива", председатель движения "Экосила 50", присутствовал в составе инспекции по приглашению властей. По итогам осмотра свалок в Белореченске и Полтавской он должен предоставить заключения в краевое министерство и полпреду президента в ЮФО. Баташев признался корреспонденту "Кавказского узла", что впечатлен самоорганизацией жителей Полтавской.

"Жители Полтавской и их инициативная группа действуют очень правильно. Мы очень сильно отстали в развитии от Европы, но лучше поздно чем никогда. Да, свалку в Полтавской надо закрыть и рекультивировать, ведь такая свалка - это еще опасность самовоспламенения. Если свалка начинает гореть, это очень опасно для жизни людей и погасить такие пожары очень сложно. Но меня сегодня сотрудники свалки уверили, что они умеют это делать. Я сегодня увидел на Полтавской свалке мини-сортировочный завод на котором работают человек 12: они отделяют и сортируют бумагу, железо, пластик, стекло на вторичную переработку, но это лишь 5% от общей горы мусора, а то и меньше", - рассказал он.

"Если до понедельника чиновники края не прибудут к нам и не сообщат, когда именно они закроют эту свалку, мы начнем с понедельника новые акции", - заявила активистка из Полтавской Надежда Липовая корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.