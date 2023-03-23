Жители Полтавской перекрыли дорогу через станицу. Стоп-кадр видео https://t.me/stplt/899

23 марта 2023, 10:31

Жители Полтавской заблокировали дорогу на мусорный полигон

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Несколько десятков жителей Полтавской на Кубани заблокировали дорогу с требованием, чтобы грузовики доставляли отходы на мусорный полигон в объезд их станицы.

Как сообщал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно требовали ликвидации местного мусорного полигона. В феврале они обратились в прокуратуру с просьбой ускорить реконструкцию полигона, 10 марта представитель краевой прокуратуры на заседании суда по жалобе противников свалки заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу.

Жители станицы Полтавская перекрыли дорогу для грузовиков, которые возят отходы на мусорный полигон, сообщило сегодня в своем Telegram-канале движение "Полтавская против свалки".

"Дорога на свалку не должна проходить через станицу, примерно то же самое совсем недавно говорил и губернатор Вениамин Кондратьев. Местные жители просят поддержки у СМИ", – сказано в сообщении.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков людей, стоящих на дороге, рядом стоит грузовик, его водитель разговаривает с жителями. Затем к этому месту подъезжает легковой автомобиль, водитель которого также пытается проехать по дороге. Разговор водителя грузовика с жителями неразборчив, однако в момент, когда подъехала легковая машина, стали слышны его слова "другой дороги нет".

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

Напомним, Красноармейский райсуд в октябре 2022 года удовлетворил иск прокуратуры, обязав ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, дренажной системой и очистными сооружениями. Признание нарушений в работе полигона стало маленькой победой в борьбе против свалки, заявили активисты из Полтавской. В январе Краснодарский краевой суд подтвердил решение о необходимости реконструкции мусорного полигона.

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Примечание:

"Отказано в возбуждении дела за клевету на активистку из Полтавской", "Активисты попросили прокуратуру ускорить реконструкцию мусорного полигона в Полтавской", "Активистка из Полтавской заявила о фабрикации уголовного дела".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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