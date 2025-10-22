×

Кавказский узел

Лента новостей
16:54, 22 октября 2025

Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Вайсула Батраева, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться

Военнослужащий Батраев сегодня признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, "19 февраля 2025 г. в период мобилизации" без уважительных причин самовольно ушел из воинской части в Буйнакске. "3 июля 2025 г. Батраев был обнаружен в п. Советский сотрудником полиции, а с 19 февраля до 3 июля 2025 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы", - отмечается в сообщении.

Военнослужащий приговорен к пяти годам колонии общего режима. Его имя пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Вайсул Батраев. Дело было передано судье 15 октября, и сегодня, на первом же заседании, вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше