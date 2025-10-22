Росавиация закрыла аэропорт Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", ночью 21 октября были введены ограничения на полеты в четырех аэропортах на юге России – в Волгограде, Краснодаре, Геленджике и Сочи. В ночь на 22 октября временные ограничения вводились в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа.

Волгоградский аэропорт с 23.34 мск сегодня не отправляет и не принимает самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

На территории Волгоградской области объявлена беспилотная опасность, отмечает Telegram-канал "Новости Волгограда".

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживается вылет рейсов в Дубай и в Калининград - их отправка планировались на 23.20 и 23.30 мск соответственно, но до введения ограничений эти рейсы не покинули аэропорт.

15 октября пользователи Telegram отметили, что ограничения полетов над Волгоградом в ночное время вводятся как "традиция" и практически "по расписанию". Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.