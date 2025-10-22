Работа аэропортов в Грозном, Махачкале и Владикавказе ограничена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Чечни, Дагестана и Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Чертковском районе Ростовской области.

О том, что аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно не выпускают и не принимают самолеты, сообщил в 6.17 представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. В 6.59 стало известно, что такие же ограничения введены в аэропорту Махачкалы.

"Введены ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - напомнил он.

При этом в Северной Осетии сегодня утром был объявлен режим беспилотной опасности. Там действует план "Ковер". "Возможно замедление работы мобильного интернета и связи. Оперативный штаб продолжает свою работу", - написал в своем телеграм-канале в 6.17 мск глава республики Сергей Меняйло.

Угроза атаки БПЛА также объявлена на территории Дагестана, сообщается в телеграм-канале республиканского МЧС.

Напомним, что 21 октября в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область была прекращена подача газа в 42 частных дома в поселке Вороново, а в хуторе Недвиговка остались без электричества около 3000 жителей.

