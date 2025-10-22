Военные сбили БПЛА в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны сегодня ночью отразили воздушную атаку в Чертковском районе Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область прекращена подача газа в 42 частных дома в поселке Вороново, а в хуторе Недвиговка остались без электричества около 3000 жителей.

О том, что силы ПВО ночью отражали атаку БПЛА, сообщил в 5.27 мск в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Последствий на земле не зафиксировано, - написал он. - Никто из людей не пострадал".

Напомним, что в ночь на 21 октября в Ростовской области сбиты 34 дрона. Атаки беспилотников были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске, а также в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.

