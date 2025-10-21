Жители поселка в Ростовской области остались без газа после атаки БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников прекращена подача газа в 42 частных дома в поселке Вороново, а в хуторе Недвиговка остались без электричества около 3000 жителей.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников пострадали два человека. В Мясниковском районе повреждена линия электропередачи, остался без энергоснабжения хутор Недвиговка. В Батайске повреждены многоквартирные дома на Западном шоссе и улице Октябрьской, а также восемь легковых машин, пять торговых павильонов и частный медцентр. По данным военных, в Ростовской области ночью сбиты 34 дрона.

Сегодня утром муниципальные комиссии приступили к оценке ущерба имуществу жителей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Остаются без электроэнергии около трех тысяч жителей

"Предварительно известно, что в городах и районах нашего региона повреждены 4 многоквартирных и 3 частных дома, здание частного медицинского центра, 5 торговых павильонов, 25 легковых автомобилей. Из-за повреждения трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка Мясниковского района остаются без электроэнергии около трех тысяч жителей", - написал он.

В посёлке Вороново Целинского района деформирована газораспределительная труба, в результате приостановлена подача газа в 42 частных дома, отметил чиновник.

"После обследования мест атаки саперными группами специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам на объектах инфраструктуры", - говорится в публикации.

Напомним, минувшей ночью атаки беспилотников были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске, а также в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.