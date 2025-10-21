Власти Батайска предложили выплаты жильцам поврежденных квартир

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителям Батайска, чьи квартиры повреждены при атаке беспилотников, предложено обратиться к городским властям за единовременной материальной помощью. По данным военных, в Ростовской области ночью сбиты 34 дрона, еще три уничтожены на Кубани.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Ростове-на-Дону на два частных дома упал дрон, пострадали два человека. В Батайске в результате атаки беспилотника частично разрушена стена многоэтажного дома на Западном шоссе, там были эвакуированы 20 человек.

Позднее эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры. Кроме того, на улице Октябрьской в Батайске повреждены стекла нескольких домов, а также восемь легковых машин, пять торговых павильонов и частный медцентр.

Обращение к горожанам глава Батайска Валентин Кукин опубликовал сегодня в своем телеграм-канале. "Друзья, по ситуации в зоне чрезвычайной ситуации. Жители, чьи квартиры получили повреждения (Октябрьская 153, 118, Западное шоссе 17), могут получить единовременную материальную помощь", - написал он.

Подать заявления на помощь жильцы домов могут в городском управлении соцзащиты, пояснил глава города, опубликовав адрес и телефон для обращений.

"При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, реквизиты банковского счёта, документ, подтверждающий право собственности или регистрацию по адресу проживания", - перечислил чиновник.

На месте происшествия "продолжают работать службы", а также дежурят казаки и сотрудники полиции, добавил он. По состоянию на 10.10 мск, под публикацией Кукина не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным военных, минувшей ночью атаки беспилотников были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске, а также в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

В течение ночи уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотников, в том числе 34 в Ростовской области, три в Краснодарском крае и семь - над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Воронежской, Липецкой областях и в Крыму.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост публикации Минобороны, не сопроводив ее дополнительной информацией.

Напомним, минувшей ночью были введены ограничения на полеты в шести аэропортах на юге России – в Волгограде, Краснодаре, Геленджике, Сочи, Владикавказе и Грозном. Утром все эти аэропорты возобновили работу.