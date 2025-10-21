Эвакуированным жильцам поврежденной многоэтажки в Батайске разрешили вернуться домой

Несущие конструкции многоэтажки в Батайске, которая получила повреждения во время воздушной атаки сегодня ночью, не нарушены, эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью по всей Ростовской области была отражена воздушная атака, в Батайске частично разрушена стена многоэтажки на Западном шоссе, эвакуированы 20 жителей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что в многоквартирном доме на Западной шоссе в Батайске закончили обследование взрывотехники. По его словам, несущие конструкции дома не нарушены, ранее эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры.

На улице Октябрьской саперы все еще обследуют территорию, помимо торговых павильонов и автомашин получил повреждения частный медицинский центр.