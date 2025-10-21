×

07:15, 21 октября 2025

Аэропорты в городах юга России возобновили работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возобновлены прием и отправление рейсов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи, которые были приостановлены из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были введены ограничения на полеты в четырех аэропортах на юге России – в Волгограде, Краснодаре, Геленджике и Сочи.

В 02.54 мск аналогичные ограничения были введены также в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорты во всех шести городах (Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар и Сочи) возобновили работу, объявил он в 05.58 мск.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли»: один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Волгоград; один самолет, выполнявший рейс в Грозный; один самолет, выполнявший рейс в Сочи", - написал Кореняко.

Напомним, минувшей ночью в Ростове-на-Дону на два частных дома упал дрон, пострадали два человека. В Батайске в результате атаки беспилотника частично разрушена стена многоэтажного дома, эвакуированы 20 человек. Позднее эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Автор: "Кавказский узел"

