Аэропорты в городах юга России возобновили работу
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Возобновлены прием и отправление рейсов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи, которые были приостановлены из-за небезопасности полетов.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были введены ограничения на полеты в четырех аэропортах на юге России – в Волгограде, Краснодаре, Геленджике и Сочи.
В 02.54 мск аналогичные ограничения были введены также в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорты во всех шести городах (Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар и Сочи) возобновили работу, объявил он в 05.58 мск.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли»: один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Волгоград; один самолет, выполнявший рейс в Грозный; один самолет, выполнявший рейс в Сочи", - написал Кореняко.
Напомним, минувшей ночью в Ростове-на-Дону на два частных дома упал дрон, пострадали два человека. В Батайске в результате атаки беспилотника частично разрушена стена многоэтажного дома, эвакуированы 20 человек. Позднее эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.