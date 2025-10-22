Боец из Дагестана убит в зоне СВО

Шамиль Мирзаев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1603 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 21 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1602 комбатантов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военного из Дагестана стало известно из сообщения администрации Табасаранского района. Рядовой Шамиль Мирзаев из села Пилиг посмертно награждён медалью Суворова, ранее он был удостоен ордена Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1603 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".