×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:58, 21 октября 2025

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмед Шамсудинов и Руслан Абдулшехов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1602 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1600 комбатантов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военного из Дагестана стало известно из сообщения администрации Гергебильского района. Мемориальная доска, посвященная Ахмеду Шамсудинову, была установлена в средней школе селения Мурада, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. 

Ахмед Шамсудинов был убит в начале апреля 2025 года, на момент смерти ему исполнилось 29 лет, следует из данных на доске. 

Имя еще одного убитого на Украине обнародовала городская администрация Хасавюрта, отчитываясь о работе по обращениям его семьи. Убитый - Руслан Абдулшехов, родственники попросили назвать его именем улицу в поселке Бамматбекюрт, а также помочь им восстановить сгоревший дом, говорится в сообщении администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1602 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:48, 21 октября 2025
Жителя Ессентуков оштрафовали за дискредитацию российской армии
20:17, 21 октября 2025
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за финансирование террористической организации
19:15, 21 октября 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
08:15, 21 октября 2025
Два контрактника из Астраханской области убиты в боях
07:15, 21 октября 2025
1
 Аэропорты в городах юга России возобновили работу
04:41, 21 октября 2025
Эвакуированным жильцам поврежденной многоэтажки в Батайске разрешили вернуться домой
Все события дня
Новости
Абакар Абакаров. Фото: https://haqqin.az/news/300124
00:54, 18 октября 2025
Источники сообщили об убийстве Абакара Абакарова
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
16:57, 7 октября 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
16:53, 6 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Военные на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Акция протеста у мэрии Гюмри. 20 октября 2025 г. Фото: Report https://report.az/ru/amp/v-regione/sk-armenii-na-akcii-protesta-u-merii-gyumri-zaderzhany-33-cheloveka
21 октября 2025, 16:58
33 человека задержаны после акции в поддержку мэра Гюмри

Фуры. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
21 октября 2025, 14:10
Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению

Вардан Гукасян. Фото: личная страница Вардан Гукасян / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21 октября 2025, 11:13
Мэр Гюмри заключен под стражу вопреки доводам защиты

Здание парламента Грузии. Фото "Кавказского узла"
20 октября 2025, 21:34
Партия Гахарии прекратила бойкот парламента

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше