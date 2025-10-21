Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмед Шамсудинов и Руслан Абдулшехов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1602 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1600 комбатантов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военного из Дагестана стало известно из сообщения администрации Гергебильского района. Мемориальная доска, посвященная Ахмеду Шамсудинову, была установлена в средней школе селения Мурада, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Ахмед Шамсудинов был убит в начале апреля 2025 года, на момент смерти ему исполнилось 29 лет, следует из данных на доске.

Имя еще одного убитого на Украине обнародовала городская администрация Хасавюрта, отчитываясь о работе по обращениям его семьи. Убитый - Руслан Абдулшехов, родственники попросили назвать его именем улицу в поселке Бамматбекюрт, а также помочь им восстановить сгоревший дом, говорится в сообщении администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1602 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".