Двое военных из Дагестана убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ахмед Шамсудинов и Руслан Абдулшехов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1602 убитых там военнослужащих из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 20 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1600 комбатантов из Дагестана.
Имя очередного убитого на Украине военного из Дагестана стало известно из сообщения администрации Гергебильского района. Мемориальная доска, посвященная Ахмеду Шамсудинову, была установлена в средней школе селения Мурада, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.
Ахмед Шамсудинов был убит в начале апреля 2025 года, на момент смерти ему исполнилось 29 лет, следует из данных на доске.
Имя еще одного убитого на Украине обнародовала городская администрация Хасавюрта, отчитываясь о работе по обращениям его семьи. Убитый - Руслан Абдулшехов, родственники попросили назвать его именем улицу в поселке Бамматбекюрт, а также помочь им восстановить сгоревший дом, говорится в сообщении администрации.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1602 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.