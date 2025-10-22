Взрыв произошел близ военной части в Ставрополе

Как минимум один человек пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства в Ставрополе. Взрывное устройство было заложено на остановке у военной части, сообщили источники.

Информация о взрыве в Ставрополе распространилась в медиа сегодня около 21.00 мск. Взрыв произошел На троллейбусной остановке рядом с военной частью.

В результате взрыва пострадала одна женщина, сообщил со ссылкой на источник в оперативных службах ТАСС. Место происшествия на улице Серова, где расположено здание 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, оцеплено сотрудниками МВД и военной полицией, пострадавшая женщина госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени, передает Baza.

Взрывное устройство было заложено в детскую коляску, сообщил со ссылкой на свои источники “Коммерсант”. Следствие еще не определилось с квалификацией произошедшего, но среди возможных версий рассматривается покушение на теракт, еще один вариант - диверсия, пишет SHOT.

Официальных сообщений об инциденте власти и силовые органы не публиковали. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отказался комментировать случившееся журналистам, “однако не стал спорить с самим фактом”, отмечает “Осторожно, новости”.