Взрыв произошел близ военной части в Ставрополе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Как минимум один человек пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства в Ставрополе. Взрывное устройство было заложено на остановке у военной части, сообщили источники.
Информация о взрыве в Ставрополе распространилась в медиа сегодня около 21.00 мск. Взрыв произошел На троллейбусной остановке рядом с военной частью.
В результате взрыва пострадала одна женщина, сообщил со ссылкой на источник в оперативных службах ТАСС. Место происшествия на улице Серова, где расположено здание 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, оцеплено сотрудниками МВД и военной полицией, пострадавшая женщина госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени, передает Baza.
Взрывное устройство было заложено в детскую коляску, сообщил со ссылкой на свои источники “Коммерсант”. Следствие еще не определилось с квалификацией произошедшего, но среди возможных версий рассматривается покушение на теракт, еще один вариант - диверсия, пишет SHOT.
Официальных сообщений об инциденте власти и силовые органы не публиковали. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отказался комментировать случившееся журналистам, “однако не стал спорить с самим фактом”, отмечает “Осторожно, новости”.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.