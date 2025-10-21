×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:43, 21 октября 2025

Власти Кубани заявили об отсутствии выбросов мазута на побережье

Мазут на побережье. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За прошедшую неделю выбросов нефтепродуктов на берег Черного моря в Анапе и Темрюкском районе не было, заявили власти. Эти данные противоречат сообщениям волонтеров. 

Как писал "Кавказский узел", в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что мокрый песок не поддается просеиванию, работы по механизированной очистке песка приостановлены. Выбросы мазута представители оперштаба назвали незначительными. Экологи считают, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Оперативный штаб Кубани опубликовал сегодня недельный отчет о состоянии береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. По данным властей, ежедневный мониторинг не выявил ни одного выброса мазута. 

“С 18 по 21 октября выбросов нефтепродуктов не было”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала. 

Сообщение оперштаба расходится с данными волонтеров, которые продолжают убирать пляжи в поселках Волна и Веселовка. По словам волонтеров, выбросы нефтепродуктов на берег в течение прошедшей недели продолжались. 

“Веселовка. Просто прогулка — и снова мазут (...) Мазутные «плюшки» повсюду. Следы недавних выбросов дошли и сюда. Это доказывает одно - мазут в море остался. И он выходит снова и снова”, - говорится в сообщении штаба “Дельфины”. 

В течение сегодняшнего дня волонтеры штаба очистили еще один километр побережья в Волне, собрав на этом участке более 50 мешков мазута. В уборке участвовали девять человек, следует из публикации в Telegram-канале активистов.

Несколькими днями ранее представители волонтерского объединения "Дельфины" указали, что силами волонтеров собрано около половины замазученного песка, о вывозе которого на утилизацию отчитались власти, однако в официальных отчетах работа волонтеров даже не упоминается

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

