Число птиц в мазуте выросло в Анапе после шторма

Волонтеры и блогеры сообщают о птицах, испачканных в мазуте, на побережье Анапы и Темрюкского района. Пострадавших птиц забрали на реабилитацию.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы.

«Нашел на Бугазской косе птицу возле берега Чёрного моря, снизу и где сверху в мазуте. Ослаблена сидела комочком на берегу, спокойно взял в руки и донес до места где живу. Сейчас в коробке, отогревается. Кто-нибудь может забрать её с косы?» - процитировал штаб "Сети, сито, лопата" волонтера по имени Салават.

О нескольких птицах в мазуте писал 14 оетября автор блога "Маковозовы".

"Ко мне выплыла чомга. Вся в мазуте, пытается очиститься, но не получается. Сейчас напишу ребятам, чтобы приехали, забрали птицу. Пляж Лагуна Джемете", - сообщил он.

Позднее он сообщил, что птицу оперативно забрали волонтеры в Витязево. "Тут же подошли отдыхающие и сказали что на пляже в сторону кривого проезда сидит птенец в мазуте и С другой стороны подошли отдыхающие сказали что на пляже Селены ещё две птицы. Ребята пошли их всех собирать. Получается на участке пляжа длиной 1,5 км как минимум 3-4 птицы сейчас сидит. Что же творится на диких пляжах витязевской и бугазской косы за Благовещенской стоит только догадываться", - отметил он.

Первое сообщение об обнаруженной птице в мазуте набрало в Telegram-канале "Маковозовы, на который подписаны 33 294 человека, 30 комментариев. "И это всё после отчётов,всё убрали и волонтёры не нужны", - возмутилась Татьяна.

"Как же жалко, опять шторм и новые выбросы. Всю природу загадили", - отметил пользователь L H.

Реабилитационный центр "Жемчужная" в Витязево 12 октября сообщил о поступлении новых птиц. Также в комментариях авторы канала сообщили, что забрали птиц с пляжа "Селена".