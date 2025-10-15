×

21:02, 15 октября 2025

Число птиц в мазуте выросло в Анапе после шторма

Пострадавшая от мазута чомга. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Маковозовы" от 14.10.25, https://t.me/makovozovy/46253

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры и блогеры сообщают о птицах, испачканных в мазуте, на побережье Анапы и Темрюкского района. Пострадавших птиц забрали на реабилитацию.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы.

«Нашел на Бугазской косе птицу возле берега Чёрного моря, снизу и где сверху в мазуте. Ослаблена сидела комочком на берегу, спокойно взял в руки и донес до места где живу.  Сейчас в коробке, отогревается.  Кто-нибудь может забрать её с косы?» - процитировал штаб "Сети, сито, лопата" волонтера по имени Салават.

О нескольких птицах в мазуте писал 14 оетября автор блога "Маковозовы". 

"Ко мне выплыла чомга. Вся в мазуте, пытается очиститься, но не получается. Сейчас напишу ребятам, чтобы приехали, забрали птицу. Пляж Лагуна Джемете", - сообщил он.

Позднее он сообщил, что птицу оперативно забрали волонтеры в Витязево. "Тут же подошли отдыхающие и сказали что на пляже в сторону кривого проезда сидит птенец в мазуте и С другой стороны подошли отдыхающие сказали что на пляже Селены ещё две птицы.  Ребята пошли их всех собирать. Получается на участке пляжа длиной 1,5 км как минимум 3-4 птицы сейчас сидит.  Что же творится на диких пляжах витязевской и бугазской косы за Благовещенской стоит только догадываться", - отметил он.

Первое сообщение об обнаруженной птице в мазуте набрало в Telegram-канале "Маковозовы, на который подписаны 33 294 человека, 30 комментариев. "И это всё после отчётов,всё убрали и волонтёры не нужны", - возмутилась Татьяна.

"Как же жалко, опять шторм и новые выбросы. Всю природу загадили", - отметил пользователь L H.

Реабилитационный центр "Жемчужная" в Витязево 12 октября сообщил о поступлении новых птиц. Также в комментариях авторы канала сообщили, что забрали птиц с пляжа "Селена".

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

