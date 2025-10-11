×

20:34, 11 октября 2025

Новые выбросы мазута на Кубани зафиксировали блогеры и волонтеры

Выбросы на Бугазской косе. Скриншот фото штаба "Сети, сито, лопата" от 11.10.25, https://t.me/setisitolopata/1662.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфин" обнаружили в Темрюкском районе на берегу от порта Тамань до середины Махлаевского спуска новые выбросы жидкого мазута. Пятна достигают размера до 30 сантиметров, консистенция текучая. За одну лишь смену они собрали 112 мешков. Водолазы регулярно осматривают затонувшие танкеры, утечек мазута нет, сообщило правительство России, отчитавшись о ходе установки коффердамов.

О выбросах на Центральном плаже Анапы сообщил блогер Юрий Озаровский. "Есть выбросы, люди гуляют", - написал он. На пляже в Джемете по его словам, много разнообразных капелек мазута, от маленьких до крупных пятен размером примерно с ладонь. "Но самый большой выброс в Анапской бухте", - отметил он.

Озаровский отметил, что отдыхающие жалуются на запах нефтепродуктов. Но на берегу достаточно людей, кое-кто даже купается в море.

Автор Telegram-канала "Маковозовы" также сообщил о выбросах и сильном запахе в Джемете. "К сожалению, почувствовал запах мазута, ещё вчера ночью на первом проезде - и действительно, сейчас тут тоже по кромке воды видно большое количество жидких капель мазута", - написал он.

Волонтеры штаба "Сети, сито, лопата" сообщили о состоянии Бугазской косы. "Итоги мониторинга от Благовещенской до Веселовки: - от рыбхоза до вышки (в сторону Веселовки 4.7 км) редкие единичные выбросы;  от рыбхоза в сторону пограничной заставы мелкая россыпь;  от заставы до центрального пляжа станицы значительная россыпь. Самый проблемный участок в районе пляжа "Жара"", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале штаба. Они также призвали волонтеров помочь испачканным в мазуте птицам, которые находятся на берегу и у берега.

Испачканная в мазуте птица у поселка "Волна". Скриншот фото штаба "Дельфины" от 11.10.25, https://t.me/shtab_delfin/1293Шторм поднял со дна мазут, в поселке Волна зафиксировано большое количество выбросов, проинформировали волонтеры штаба "Дельфины".  "Уже появились замазученные птицы, которых мы отправляем на реабилитацию. "Нам очень нужны автоволонтёры, чтобы перевозить птиц, волонтёров, мешки, инвентарь", - говорится в сегодняшнем сообщении.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

