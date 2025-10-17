×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:47, 17 октября 2025

Уборка мазута в Анапе приостановлена на фоне шторма

Уборка берега от мазута в Анапе. Скриншот фото оперштаба Краснодарского края от 16.10.25, https://t.me/opershtab23/14279

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шторм выбросил на побережье в Анапе больше количество мусора, а мокрый песок не поддается просеиванию. Работы по механизированной очистке песка приостановлены, сообщил оперштаб, назвав незначительными выброшенные на берег фракции мазута.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы.

В Анапе прошел сильный шторм, побережье завалено мусором и водорослями. Основные усилия техники сейчас направлены на уборку пляжей и сбор выброшенных штормом отходов. При этом работы по очистке песка от следов нефтепродуктов временно приостановлены, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Причина в том, что насыщенный влагой грунт непригоден для просеивания. Спецтехника вернется к работе, как только песок просохнет.

Среди выброшенных водорослей и мусора были зафиксированы незначительные, размером до 1,5 см, фракции мазута. Их оперативно убрали, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба от 16 октября.

Николай Заливин, директор ООО «Курорты Анапы», сообщил, что работы по механизированной очистке пляжа приостановлены, так как песок сильно промок и техника не может работать. Ведется уборка мусора, выброшенного штормом, основные усилия сосредоточены на участке от р. Можепсин до Центрального пляжа, который уже полностью очищен.

Механизированным способом уже обработано 7,8 га пляжа в селе Витязево протяженностью около 1,9 км, указал он, добавив, что техника готова к работе и ожидает улучшения погодных условий для продолжения очистки.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

