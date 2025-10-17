×

15:35, 17 октября 2025

Экологи указали на необходимость изменения подхода к очистке берега в Анапе

Пляж Кавказ в Анапе. 17 октября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14285

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Источники оказавшегося на побережье Анапы и Темрюкского района после штормов мазута, новые это выбросы или старые, не так важны как реакция властей на его появление. Необходимо возобновить широкомасштабную чистку берега, в том числе от бытового мусора, применяя и труд волонтеров, и современные средства.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе, часть мешков с мазутом, собранных зимой, оказалась «замытой» под песком и вновь вышла наружу после шторма. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что мокрый песок не поддается просеиванию, работы по механизированной очистке песка приостановлены. Выбросы мазута представители оперштаба назвали незначительными.

На побережье, действительно встречаются участки, где мазутные капли и пятна снова видны на поверхности, указал Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, Эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк. Он отмечает, что достоверную картину часто дают именно волонтёры и блогеры, регулярно выкладывающие фото и видео с мест загрязнений. По его словам, оперштаб, напротив, склонен к излишнему оптимизму и не всегда отражает реальные масштабы проблемы.

"Оперштаб систематически приукрашивает картину. Волонтеры и блогеры выложили десятки сообщений с фото и видео мазута на берегу и замазученных птиц. Определенно без исследований ответить, что за мазут появился после шторма, новый или старый,  нельзя. Очень возможно, что это и мазут, на днях вылившийся из танкеров, и мазут, поднятый со дна, и мазут, который почти год лежал в песке и вымытый сейчас волнами. Что стало виной выброса мазута шторм или установка коффердамов? ⁠С начала июня работа по установке коффердамов - это забивание свай вокруг затонувших обломков. Может быть, сотрясения, вызванные копрами и способствовали выходу мазута из обломков танкеров. но это не главная причина. Сваи забивали все лето, когда были выбросы и когда не было. Скорее, мазут выливался в результате раскачивания танкеров волнами (а по сообщению волонтеров в октябре в Керченском проливе высота волн достигала 4 метра). Эти же волны смывали песок с мазута, лежавшего на дне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, обнаруженные после шторма в октябре мешки с неубранным мазутом стали следствием их длительного скопления на берегу. "Оперштаб систематически опаздывал с вывозом мешков с мазутом с берега, особенно в декабре 2024 года. А в новогоднюю ночь разразился шторм. который намыл на берег слой песка от полуметра до метра и похоронил и мешки, и еще не убранный мазут", - считает Игорь Шкрадюк.

Наступает осень и зима с новыми штормами, которые будут выбрасывать мазут на всю ширину пляжа

Очистка песка скорее всего понадобится и от мешков, и от мазутных пятен и капель, которые есть. "Возможно, для мокрого песка действеннее будет не просеивание, а промывание. Но нужна техника", - говорит он. 

По его мнению, если бы валы с сетями были сделаны до новогоднего шторма, то они бы очень помогли. "А после нового года сильных штормов не было и валы оказались бесполезны. Но убирать их летом было ошибкой. Потому что наступает осень и зима с новыми штормами, которые будут выбрасывать мазут на всю ширину пляжа", - указал эколог.

Искажать действительность блогерам нет никакого резона. В улучшении показаний заинтересован именно оперштаб, согласился эколог и бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних. Он уверен, что мазут, который оказался на пляжах "старый". "Мазут был поднят волнами со дна", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Причину появления «закопанных мешков», Бриних объясняет «умышленным сокрытием проблемы чиновниками». Он подчеркнул, что оперштаб «осознанно скрывает масштабы загрязнения».

Эколог, координатор научно-технологической группы по апробации и внедрению технологий очистки в режиме ЧС, участник Конгресса молодых учёных по технологиям ликвидации последствий нефтеразливов Антон Догуев, считает, что главный вопрос - сделаны или не сделаны властями выводы из фактов, которые есть.

 Он отметил, что может судить о том что видит сам лично, касательно мазута. «Пластов нет. Таких, как были зимой и весной нет. Есть капли, есть плюхи, назовём так, с детский кулак, но не пласты. Портов много, на рейде судов много. Утверждать, что мазут с затонувших частей - лукавство. Эдакое приукрашивание для эмоций и лайков. Этот мазут был и есть и может быть откуда угодно", - считает Догуев.

 Он допускает, что на берегу мешки с мазутом могли просто забыть. «Это бывает, чего уж отрицать. За ночь ветер присыпал песком…и все. Поэтому мешки не только с мазутом, а с бытовым мусором и прочим. Я разное встречал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

При этом он подчеркнул, что лично находил мешки с бытовым мусором и на дюнах, и в дюнах, и массу других вещей, которые, люди "принесли на берег и бросили или даже прикопали". "Человеческий фактор и глупость человеческую никто не отменял. Одни убирают, другие мусорят, одни качественно убирают, другие не менее качественно мусорят и без моря, без выбросов. Есть мусор и точка. Сети и несколько мешков с мазутом в песке это лишь часть глобальной повсеместной проблемы, которую пора не только признать, но и решать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

 Просеивание песка Догуев не считает чисткой от мазута. «Это очистка от мусора, допускаю, но от мазута это сложно назвать очисткой. Крупные элементы убирать важно и сейчас. Природа справится с этой проблемой рано или поздно. Но ситуацию необходимо мониторить и принимать постоянно решения, исходя из ситуации, а не наобум", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

 Что касается убранных валов, которые могли бы задерживать часть выбросов при осенних штормах, вместо них, по словам Догуева, можно применять современные методы — использовать мешки с песком из полиэфирных материалов, которые не разрушаются под воздействием воды и ультрафиолета. Такие конструкции можно устанавливать под разными углами к волне и затем возвращать песок на пляж после сезона.

"Вместо валов существуют технологические способы, как полиэфир. В мешки засыпают песок на сезон штормов, мешки из полиэфиров не разлагаются от воды, соли, ультрафиолета, а после сезона штормов - мешки идут на очистку. Мешки можно выставлять под любым углом к волне. Вполне себе технология 21 века. Её показывали на Конгрессе молодых ученых в начале июня в Анапе, кстати говоря. Это цивилизованное решение. Вал – это трудозатраты, а ещё брошенные в песке сети... Полипропилен превращается в неизвестно что за пару недель, полиэфир же нет. Наука и техника дают ответы на ранее решаемые другими способами проблемы", - рассказал Антон Догуев.

Природа ничего не скрывает. Люди, которым это выгодно, — да

Кроме самой уборки важно решить вопрос утилизации собранного мазута, указал он. «Недопущение повторного загрязнения — не менее важно, чем очистка,. Увезти отходы от моря, а потом через реки вернуть их обратно — разве это не парадокс?" - резюмировал он

Вне зависимости от того, старый или новый мазут оказался на берегу, его присутствие свидетельствует о системных проблемах в организации ликвидации последствий нефтеразливов. Это история не только о природе, но и о том, как власть реагирует на вызовы, указали экологи. «Природа ничего не скрывает. Люди, которым это выгодно, — да», - заключил Валерий Бриних.

Главная рекомендация экологов — провести независимые лабораторные исследования, определить происхождение мазута и возобновить полномасштабную очистку побережья с привлечением волонтёров, специалистов и техники.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

