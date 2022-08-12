Жители Копанского потребовали привлечь федеральных инспекторов к экспертизе свалки

12 августа 2022, 23:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

К экспертизе свалки в хуторе Копанском необходимо привлечь специалистов федерального управления Росприроднадзора и местных активистов, заявили хуторяне в обращении к губернатору Краснодарского края. Местные жители пожаловались на едкий запах от свалки.

Как писал "Кавказский узел", жители хутора Копанской в ноябре провели шествие с требованием закрыть свалку. Суд оштрафовал за организацию акции жителя хутора Сергея Морокина. В феврале за это же шествие на 20 тысяч рублей был оштрафован краснодарец Вячеслав Бережной. Суд счел акцию несогласованным публичным мероприятием.

Сообщение о едком запахе с полигона в хуторе Копанской поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Свалкой воняет до одури. Ветер с нее дует на Копанской. 050 диспетчеры все заняты. Дозвонился 112. Приняли заявку и направили в аварийно-диспетчерскую 050. Я настоял, чтобы сразу отправили экологов", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жители хутора Копанской направили обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором потребовали объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию полигона, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» местный житель, инициировавший обращение, Сергей.

"Мы предлагаем провести всеобъемлющую государственную экологическую экспертизу с привлечением специалистов федерального управления Росприроднадзора совместно с представителями общественных организаций нашей территориальной зоны", - сказал он.

Сергей считает, что после получения достоверных и полноценных данных следует выработать режим для создания безопасного проживания жителей близлежащих хуторов, а при выявлении правонарушений со стороны оператора устранить их, а также негативные последствия для окружающей среды. "При невозможности устранения этих пунктов (необходимо) закрыть данный техногенный объект для дальнейшего размещения ТБО, а также компенсировать жителям понесенные убытки и расходы, связанные с деятельностью данного техногенного объекта", - сказал активист. По его словам, ответ на обращение еще не получен.

Комментариями пресс-службы губернатора Краснодарского края по поводу обращения жителей Копанского "Кавказский узел" пока не располагает.

Сергей сказал, что управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Адыгее сообщало о неоднократных проверках полигона. В августе 2021 года ведомство сообщило, что провело проверку на полигоне и выявило нарушения в области обращения с отходами производства и потребления, рассказал активист. Сотрудники компании-оператора, вывозящей на полигон мусор из Краснодара, были привлечены по статье 8.2. КоАП (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), говорилось в ответе на обращение жителей от 28 августа 2019 года, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла". Сергей отметил, что после этого не изменилось – Росприроднадзор в том же году во время выездной плановой проверки вновь выявил нарушения.

Ранее во время проверки был выявлен факт несанкционированного расширения полигона на прилегающие земельные участки, что означает, что складирование ТКО происходило (и происходит) прямо на голую землю, без создания необходимых защитных слоев, для предотвращения попадания фильтрата в грунтовые воды, говорится в ответе Росприроднадзора по Краснодарскому Краю от 7 августа 2019 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Виновные были оштрафованы на 110000 рублей, однако участки не были освобождены и остаются не включенными в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Главную ответственность за использование земель, не включенных в Госреестр, под складирование бытовых отходов несут местные власти, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. "Кроме того, если это ведомственные земли, ответственность несет то ведомство, которое их курировало", - сказал он.

В декабре 2014 года в пробах воды с полигона были обнаружены превышения фонового показателя по вредным веществам, рассказал Сергей. В акте Росприроднадзора от 2 декабря 2014 года говорится, что были выявлены превышения фонового показателя по нитрат-ионам в 158,2 раза, по нитрит-ионам в 213,6 раз), отметил он.

Компанию-оператора обязалистабильно производить ряд мониторингов - мониторинг состояния и загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвенного и растительного покрова, а далее передавать результаты этих мониторингов в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, а так же представителям общественных организаций, рассказал Сергей. Однако эти данные не предоставлялись жителям, а на на их письма в Росприроднадзор и Роспотребнадзор приходили стандартные ответы о том, что все выбросы находятся в пределах нормы, сказал Сергей.

"Мы с помощью дрона обнаружили, что фильтрат с тела свалки ручьями течет в вырытые трактором траншеи, не имеющие изолирующего слоя и потом уходит в грунтовые воды", - рассказал он.

Местные чиновники отнюдь хотят помогать жителям хутора бороться с нарушениями и допускать их к информации о происходящем, считает Сергей. "К примеру, когда мы написали в Минприроды о ситуации с фильтратом, оттуда требование разобраться спустили в Росприроднадзор, а оттуда - в управление по Краснодарскому краю и Адыгеи. Когда же мы потребовали у руководителя управления, чтобы в проверке участвовали двадцать представителей из окрестных населенных пунктов, то нам 14 июля пришло письмо от Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Адыгея", - сказал активист. В нем говорилось о невозможности проведения выездной проверки полигона, которая заменялась "профилактической беседой" в формате видеоконференции, сказал он.

За день до того, 13 июля, департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара ответил на обращение жителей хутора, что неоднократные измерения воздуха, в том числе и по заявлению самих жителей Копанского, не показали превышения установленных нормативов концентрации вредных веществ, рассказал Сергей.

Жители Копанского опасаются за свое здоровье из-за полигона

Жительница хутора Копанской Ксения рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что во время дождей в на улице стоит сильнейшая вонь, хотя живет она достаточно далеко от свалки. "Мы все этим дышим", - посетовала она.

Местная жительница Татьяна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что переехала на хутор четыре года назад, а о наличии свалки узнала, увидев «необычную гору». «Когда начала расспрашивать мужа о ней, узнала много страшных моментов: про нелегальное использование территории, про самовозгорание, про исчезновение подземных вод", - сказала она.

По словам Татьяны, сейчас жителей беспокоит едкий запах с ночи до утра и перед дождем. "Огромное количество мусороуборочных машин на трассе. Запах и вкус воды периодически меняется", - сказала.

Татьяна рассказала, что в населенном пункте много онкобольных, людей с болезнями верхних дыхательных путей, аллергией.

"У меня двое детей и я переживаю за их здоровье. Надеюсь, что все усилия хуторян не напрасны, и у нас получится закрыть полигон", - отметила она.

Напомним, экоактивисты Краснодарского края неоднократно указывали на проблему со свалками мусора в регионе. Так, в сентябре 2020 года экологи указали на нарушения в работе мусорного полигона возле хутора Копанского, а через месяц активисты "Эковахты" установили, что на другую свалку, в Динском районе, вывозят мусор, хотя официально она закрыта для захоронения отходов и может работать только как площадка для перегрузки. По мнению активистов "Эковахты по Северному Кавказу", краевые власти не могут решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов из-за сложностей с выбором подходящих для этого земельных участков.

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