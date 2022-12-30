Жители Копанского пожаловались на закрытость информации о работе мусорного полигона

30 декабря 2022, 08:55

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Кубанские чиновники и представители компании-оператора не предоставляют данных о состоянии мусорной свалки в хуторе Копанском, пожаловались местные жители, не исключив, что полигон работает с нарушениями.

Как писал "Кавказский узел", в августе жители хутора Копанской направили обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию мусорного полигона и привлечь к экспертизе свалки специалистов Росприроднадзора и местных активистов. Жители хутора пожаловались на едкий запах от свалки.

В акте Росприроднадзора от 2 декабря 2014 года говорится, что на свалке были выявлены превышения фонового показателя по нитрат-ионам в 158,2 раза, по нитрит-ионам в 213,6 раза, и компанию-оператора обязали стабильно проводить мониторинг состояния и загрязнения грунтовых и поверхностных вод, воздуха и почвы и передавать результаты в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, а так же представителям общественных организаций. Однако эти данные не предоставлялись жителям, а сами хуторяне с помощью дрона обнаружили, что фильтрат со свалки "ручьями течет в вырытые трактором траншеи, не имеющие изолирующего слоя, и потом уходит в грунтовые воды", рассказали в августе жители хутора.

В декабре делегация жителей Копанского посетила краевое министерство ТЭК и ЖКХ, требуя предоставить документы о реконструкции свалки, но им отказались предоставить эти документы, предложив обратиться в «Мусороуборочную компанию», которая курирует свалки, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" жители хутора на условиях анонимности.

Ответа на обращение к губернатору края, поданное летом, не было, отметил, в частности, один из хуторян. "Не было даже какой-то формальной отписки от администрации", - сказал он.

По словам местных жителей, Роспотребнадзор не стал проводить экспертизу состояния воды, загрязняемой фильтратом. "А когда мы сами провели его в частной компании, они отказались принять результат, говоря: «Это частная лавочка, мало ли что она вам понаписала»", - сообщил один из местных жителей.

В декабре члены инициативной группы взяли образцы воды из контрольной скважины в 500 метрах от свалки. По словам жителей Копанского, вода была похожа по виду на мочу, а запах от нее был «невыносимым». «Сейчас отдали на анализ, ждем результатов», - сказал местный житель.

В августе 2022 года на свалку поставили установку по сжиганию медицинских отходов первой категории, включая ампутированные конечности. Активисты опасаются, что ввоз отходов был проведен без санитарно-эпидемиологического заключения. "К обычному запаху от свалки добавился новый - очень резкий. Как нам удалось узнать, его источником стал фурацилин, которым пропитывают эти отходы. Помимо этого, оттуда идет запах копченого человеческого мяса. Когда мы просим документы об основаниях, на которых все это вывозят, в «Мусороуборочной компании» нам ответили: «А кто вы такие и почему мы должны вам их давать?»", - рассказали местные жители.

По их словам, в компании в ответ на требование предоставить документацию на реконструкцию полигона ответили, что все документы есть на сайте администрации, "но никто так и не смог найти документы".

Активисты не исключают, что сама свалка изначально возникла незаконно. "Говорят о некоем разрешении 1991 года. Но этого разрешения не было, а была ситуация, когда горела свалка в [станице] Елизаветинской, а водителям мусоровозов надо было куда-то сбрасывать мусор. Кто-то вспомнил, что здесь был скотомогильник, и начали сбрасывать мусор сюда. Так и пошло. Зарегистрировали эту свалку только в 2014 году, хотя надо было еще в 2010-м. И никакого подстилающего слоя под свалкой нет, фильтрат просачивается в грунтовые воды, находящиеся на глубине 1,8-4 метра", - рассказал местный активист, добавив, что тем, кто пытался протестовать против работы полигона, угрожают «дежурные по свалке».

На ситуацию в Копанском обратил внимание кубанский активист и блогер Сергей Климов, опубликовав 7 декабря видео на своем YouTube-канале KlimovNews. В нем он подверг сомнению официальные данные "Мусороуборочной компании" о том, что мощность свалки 600 тысяч тонн в год, то есть в день туда привозят около 1643 тонны мусора. По подсчетам и наблюдениям блогера, реальное количество мусора, которое привозят на полигон, выше.

Комментариями от представителей властей и "Мусороуборочной компании" относительно слов жителей Копанского "Кавказский узел" пока не располагает.

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