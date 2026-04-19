×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:01, 19 апреля 2026

Свидетель Иеговы* с Кубани освободилась из колонии

Близкие встречают Людмилу Щеколдину после выхода из колонии. Кадр видео с сайта, освещающего ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы в России (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из колонии вышла на свободу жительница станицы Павловской Людмила Щеколдина, которая провела в заключении почти четыре года по обвинению в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года суд приговорил к четырем годам колонии Людмилу Щеколдину из станицы Павловской, признав ее виновной в причастности к экстремистской организации и вовлечении верующих в ее ряды. Щеколдина обжаловала приговор, указав, что суд первой инстанции не объяснил, почему мирный способ выражения веры в Бога расценен как преступление, тогда как свобода вероисповедания закреплена в Конституции. Однако апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе приговор.

В основу обвинения женщины легло заявление представителя спецслужб, которого, как он уверял, пыталась завербовать верующая. Этот человек вел скрытую запись бесед с местными Свидетелями Иеговы* на тему Библии и веры. За время преследования состояние здоровья Щеколдиной ухудшилось, ей требуется операция, сообщили правозащитники.

49-летняя Людмила Щеколдина освободилась из колонии в Волгоградской области, пробыв в заключении три года и 11 месяцев. В день освобождения, 15 апреля, ее встретили брат, сестра, племянник и друзья, сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

На момент ареста у Людмилы Щеколдиной были серьезные проблемы со здоровьем: заболевания внутренних органов, артрит, боли в позвоночнике, необходимую хирургическую операцию женщине удалось провести лишь в августе 2023 года. До этого ей приходилось работать на швейном производстве и выполнять хозяйственные обязанности, несмотря на свое состояние, говорится в публикации.

Людмила Щеколдина рассказала, что заведующая больницей отложила отпуск, чтобы провести ей операцию. «Чувствовалось, что за меня молились по всему миру. У меня были силы, я не падала духом, продолжала сохранять радость», - приводятся в публикации слова Щеколдиной.

Напомним, в октябре 2021 года Павловский райсуд Кубани приговорил Свидетеля Иеговы* Владимира Скачидуба к четырем годам и двум месяцам колонии, посчитав его участником экстремистской организации. В апреле 2022 года краевой суд отказался смягчить приговор 60-летнему Скачидубу, который настаивал на своей невиновности. В сентябре 2025 года верующий освободился из колонии.

В апреле 2020 года у семьи Скачидуба и еще восьми жителей станиц Павловской и Холмской были проведены обыски. Спустя два месяца в отношении верующего возбудили уголовное дело. Следствие посчитало его встречи с единоверцами "опасными для общества и государства".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Справочник
Последние записи в блогах
Все блоги
Аналитика
Темы дня
