Кубанская свидетельница Иеговы* осуждена по делу об экстремизме

24 мая 2022, 21:05

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Суд назначил четыре года колонии Свидетельнице Иеговы* из станицы Павловской Людмиле Щеколдиной, признав ее виновной в причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении в ее ряды.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2020 года Свидетель Иеговы* Людмила Щеколдина из станицы Павловской была заподозрена по статье об экстремистской организации. Ее поместили под подписку о невыезде.

Павловский райсуд 23 мая приговорил Людмилу Щеколдину к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима, сообщается сегодня на сайте, освещающем преследовании верующих в России.

Щеколдину признали виновной по статьям об участии и вовлечении в деятельность экстремистской организации (части 2 и 1.1 станицы 282.2 УК РФ), говорится в сообщении. По версии следствия, она «совершила умышленные действия, направленные на вовлечение […] в деятельность экстремистской организации». Прокурор просил назначить ей четыре с половиной года колонии, отмечается в сообщении.

В основу обвинения легло заявление представителя спецслужб, которого, как он уверял, пыталась завербовать верующая. Он вел скрытую запись бесед с местными Свидетелями Иеговы* на тему Библии и веры, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. За время преследования состояние здоровья Щеколдиной ухудшилось и ей требуется операция, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 11 октября 2020 года Павловский райсуд приговорил местного Свидетеля Иеговы* Владимира Скачидуба к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. В апреле Краснодарский краевой суд утвердил это решение.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.