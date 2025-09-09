×

13:29, 9 сентября 2025

Кубанский Свидетель Иеговы* Скачидуб освободился из колонии

Владимир Скачидуб на вокзале в Тихорецке после освобождения из колонии. Фото из Телеграм-канала "ОВД-Инфо" (организация включена в реестр иностранных агентов) https://t.me/ovdinfolive/39275

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инвалид третьей группы Владимир Скачидуб, который был осужден за встречи с другими Свидетелями Иеговы*, отбыл срок в колонии и вернулся в Краснодарский край.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года Павловский райсуд Кубани приговорил Свидетеля Иеговы* Владимира Скачидуба к четырем годам и двум месяцам колонии, посчитав его участником экстремистской организации. В апреле 2022 года краевой суд отказался смягчить приговор 60-летнему Скачидубу, который настаивал на своей невиновности.

В апреле 2020 года у семьи Скачидуба и еще восьми жителей станиц Павловской и Холмской были проведены обыски. Спустя два месяца в отношении верующего возбудили уголовное дело. Следствие посчитало его встречи с единоверцами "опасными для общества и государства".

63-летний Владимир Скачидуб 5 сентября освободился из колонии № 6 в Рязанской области и вернулся домой в Краснодарский край, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Он полностью отбыл наказание

"С учетом льготного зачета срока, проведенного в СИЗО до апелляции, он полностью отбыл наказание. У верующего инвалидность III группы по неврологическому заболеванию; он перенес инфаркт, после которого пришлось пройти стентирование", - говорится в публикации.

Цитата из Библии на стене здания, где волгоградские Свидетели Иеговы*, включая верующих из числа местных армян, собирались для богослужений до запрета их общины. Фото Вячеслава Ященко для
00:51 23.01.2024
Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?
Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о запрете их организаций, попав под уголовное преследование. Более ста верующих уже получили реальные сроки в колониях. Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию.

Напомним, в мае 2022 года суд приговорил к четырем годам колонии также Людмилу Щеколдину из станицы Павловской, признав ее виновной в причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении верующих в ее ряды.

Щеколдина подала апелляционную жалобу, указав, что суд первой инстанции не объяснил, почему мирный способ выражения веры в Бога расценен как преступление, тогда как свобода вероисповедания закреплена в Конституции. Однако Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор женщине.

При этом еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

