Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?

23 января 2024, 00:51

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Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о запрете их организаций, попав под уголовное преследование. Более ста верующих уже получили реальные сроки в колониях. Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию.

Решение суда о запрете в России организаций Свидетелей Иеговы*

20 апреля 2017 года российский Верховный суд признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»* и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность, постановив также конфисковать их имущество. Представители ликвидированных судом по иску Минюста организаций и их адвокаты заявили о необъективности Верховного суда и обжаловали его решение . Несмотря на апелляцию , в июле 2017 года Верховный суд оставил в силе решение о ликвидации организаций .

Уже в ходе судебного процесса представитель Минюста предупредила, что после запрета общин Свидетелей Иеговы* в отношении отдельных верующих могут возбуждаться уголовные дела, и это не заставило себя долго ждать. По состоянию на 1 февраля 2022 года проведено 1879 обысков в домах российских Свидетелей Иеговы*, а 677 человек, исповедующих эту религию, столкнулись с уголовным преследованием. Из них 109 находятся под арестом в изоляторах, 14 ждут итогов следствия и суда под домашним арестом, 96 уже отбывают реальные сроки в колониях и 155 лишены свободы условно. Таковы данные Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Последствия судебного решения о запрете 396 организаций Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

В чем обвиняют Свидетелей Иеговы*?

Доводы об экстремизме Свидетелей Иеговы* строятся на основании обвинений в том, что верующие утверждают превосходство своей религии над другими.

Во время процесса в Верховном суде представитель Минюста России заявила, что Свидетели Иеговы* настаивают на собственной исключительности, и это подпадает под действие закона "О противодействии экстремистской деятельности« . Представитель ведомства также выдвинула аргумент о том, что "вероучительная литература организации запрещает переливание крови больным членам организации по рекомендации врача".

За запрет Свидетелей Иеговы* высказался религиовед Роман Силантьев, член экспертного совета Министерства юстиции РФ. "Я считаю, что Свидетелей Иеговы* давно необходимо запретить за нарушения российского законодательства, — заявил он. — Свидетели Иеговы* не только запрещают своим последователям служить в армии, но и участвовать в выборах, занимать должности на государственной службе. Если религиозная организация препятствует гражданам в исполнении гражданских обязанностей и реализации прав — она однозначно нарушает российское законодательство. А Свидетели Иеговы* еще запрещают переливание крови" .

Сами Свидетели Иеговы* настаивают, что организация не имеет никакого отношения к экстремизму. "Экстремизм у Свидетелей Иеговы* — это заблуждение, повторенное стократ, но не ставшее от этого истиной. Российской власти уже более 60 лет хорошо известно, что мы так же далеки от экстремизма, как небо от земли. Наши верующие садились в тюрьмы и даже шли на расстрел, лишь бы не поднимать оружия на людей, ради каких бы идеалов это ни происходило", - заявляли в организации .

Представитель «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»* Григорий Мартынов до запрета организации пояснил "Кавказскому узлу" отказ Свидетелей Иеговы* от переливания крови тем, что "запрет на употребление крови содержится в Библии, а Свидетели Иеговы* с уважением относятся к библейским заповедям". «Однако отказ от донорской крови не означает отказа от лечения и спасения жизни, что не раз подчеркивалось представителями врачебного сообщества. Свидетели Иеговы* рассматривают жизнь как дар Бога, поэтому стараются беречь свое здоровье, прибегая к современным и безопасным методам лечения, к числу которых переливание крови не относится», — подчеркнул Мартынов .

Свидетели Иеговы* подвергались преследованиям и ранее. В период обеих мировых войн за отказ от воинской службы Свидетелей Иеговы* ссылали в концентрационные лагеря в нацистской Германии, подвергали ссылке в лагеря в Канаде . В СССР членов организации подвергали депортации (операция «Север» 1951 г.) . В настоящее время деятельность Свидетелей Иеговы* ограничена или полностью запрещена в Китае, Сингапуре, Вьетнаме и в ряде мусульманских стран. Критики организации обвиняют ее в неприятии государственных и социальных институтов, в отказе от военной службы и переливания крови. Членов общин Свидетелей Иеговы* обвиняют также в попытках скрыть случаи сексуального насилия над детьми . Но сами Свидетели Иеговы* не раз официально заявляли, что их организация не просто не поощряет и не покрывает действия растлителей малолетних, а строго осуждает такие действия, и совершающие их люди не могут становиться или продолжать быть Свидетелями Иеговы* .

Заявления о недопустимости преследования Свидетелей Иеговы*

Против преследования Свидетелей Иеговы* в России, в частности по статье об экстремизме, выступали Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации , Парламентская ассамблея Совета Европы и Комитет по правам человека ООН . В 2010 году Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу религиозной организации Свидетелей Иеговы* в России по делу о ликвидации общины верующих в Москве в марте 2004 года.

Вопрос отказа Свидетелей Иеговы* от переливания крови возникал на уровне высших международных судебных инстанций. Разбирательство по этой теме шло и в ЕСПЧ. В частности, 10 июня 2010 года по делу «Религиозная община „Свидетели Иеговы“* в г. Москве и другие против Российской Федерации» Евросуд пришел к выводу, что отказ от переливания крови нельзя сравнивать с попыткой самоубийства или убийства. «Если понимать решения национальных судов как предполагающие равенство между отказом от переливания крови и самоубийством, то данная аналогия, по мнению Европейского суда, не применима, поскольку ситуация, в которой пациент стремится ускорить наступление смерти путем прекращения лечения, отличается от той, в которой пациенты, как например Свидетели Иеговы*, просто выбирают метод лечения, но все же хотят выздороветь и не отказываются от лечения в целом", — сказано в постановлении Евросуда.

Состоятельность обвинений в отказе от военной службы также вызывает у правозащитников сомнения в современном российском контексте. Ведь законодательство России предполагает возможность альтернативной гражданской службы для тех, кто по религиозным убеждениям не может брать в руки оружия.

Возмущение в связи с преследованиями Свидетелей Иеговы* в России выразила правозащитница Людмила Алексеева. «Экстремизм Свидетелей Иеговы* выражается в том, что они считают свою веру истинной. Но, простите, какой верующий не считает свою веру истинной?» — заявила Алексеева .

В публикациях Свидетелей Иеговы* определение «исключительность» не приводится в отношении собственных вероучений, однако многократно высказываются утверждения об истинности своей веры. Свидетели Иеговы* убеждены, что нашли истинную религию, в противном случае они не исповедовали бы эту веру, однако не считают себя вправе решать, кто спасется, а кто нет, говорится в одной из публикаций Свидетелей Иеговы*.

Михаил Рощин, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, в интервью «Кавказскому узлу» заявил, что запрет деятельности Свидетелей Иеговы* на основании их убежденности в истинности своей веры является сомнительным, поскольку представления об исключительности собственной доктрины есть и в других учениях. «Это нормальная, основополагающая позиция для монотеистических религий», — отметил Рощин.

Право Свидетелей Иеговы* на свободу совести будет регулярно и массово нарушаться в России после ликвидации их религиозных организаций, полиция и прокуратура не будут вдаваться в юридические тонкости при оценке практики верующих, спрогнозировали правоприменительную практику после решения Верховного суда России опрошенные «Кавказским узлом» юристы и правозащитники .

Правоприменительная практика в России сейчас такова, что негативные последствия от решения Верховного суда наступят для всех, кто исповедует религию Свидетелей Иеговы*, предупредила адвокат Анна Ставицкая .

Велика вероятность того, что в отношении Свидетелей Иеговы* теперь будут возбуждаться уголовные дела, связанные с попытками верующих совершать какие-нибудь коллективные действия, включая встречи, обсуждения, или с чтением и распространением ими литературы своего вероучения, указали правозащитники .

Свидетели Иеговы* действуют как зарегистрированная организация в 240 странах мира. По собственным данным организации, общая численность Свидетелей Иеговы* в мире составляет 8,3 миллиона человек . Примерная численность в России до запрета— 100-300 тысяч человек .

Преследование Свидетелей Иеговы* на юге России

На юге России по состоянию на 30 марта 2017 года, перед решением Верховного суда России о запрете, действовали 107 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* — 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Краснодарском крае у Свидетелей Иеговы* было 39 местных организаций, в Ростовской области — 13, в Волгоградской области — 14, в Адыгее — 7, в Астраханской области — одна, а в Калмыкии — организация была запрещена судом еще в 2016 году. В Ставропольском крае было 22 местных организации Свидетелей Иеговы*, в Кабардино-Балкарии — 5, в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — по две, а в Ингушетии и Чечне таковых на момент решения Верховного суда о запрете не было .

Еще до требования Минюста о приостановке деятельности организаций религиозные общины «Свидетелей Иеговы»* в ЮФО и СКФО неоднократно были оштрафованы за использование литературы, внесенной в Федеральный список экстремистских материалов. Верующие при этом заявляли о частых случаях подброса признанных экстремистскими печатных материалов в богослужебные здания. Российские правозащитники уже тогда констатировали, что преследование Свидетелей Иеговы* в стране достигло беспрецедентных масштабов.

После вступления в силу решения Верховного суда Свидетели Иеговы* на юге России подвергаются еще более массовым гонениям, конфискации имущества, привлекаются к уголовной ответственности. Как и в других субъектах России, у запрещенных местных религиозных организаций (МРО) Свидетелей Иеговы* на Северном Кавказе изъято имущество, включая то, которое было оформлено на иностранные организации. К июню 2019 года российские суды конфисковали около 200 зданий. Так, 30 июля 2019 года суд аннулировал договор о передаче участка земли с молитвенным домом Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии в Нарткале их испанским единоверцам, имущество обращено в собственность государства.

По состоянию на 22 января 2024 года с уголовным преследованием по статьям об экстремистской организации столкнулись не менее 107 Свидетелей Иеговы* на юге России, в том числе 75 в ЮФО и 32 в СКФО, подсчитал "Кавказский узел". В ЮФО под уголовное преследование попали 33 Свидетеля Иеговы* на Кубани, 22 в Ростовской области, 8 в Астраханской области, 5 в Волгоградской области, 4 в Адыгее и 3 в Калмыкии. В СКФО уголовное преследование коснулось 15 Свидетелей Иеговы* на Ставрополье, 8 в Кабардино-Балкарии, 5 в Карачаево-Черкесии и 4 в Дагестане.

За 2022 год на юге России было возбуждено девять новых уголовных дел в отношении 15 Свидетелей Иеговы*, вынесено восемь приговоров в отношении 23 Свидетелей Иеговы*, в том числе 12 человек были приговорены к лишению свободы в колонии, семь получили условный срок, один приговорен к принудительным работам, трое были оштрафованы сообщил "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Самые большие сроки в 2022 году на юге России суд назначал в Ростовской области. Шесть верующих из Гуково получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы. В Ставропольском крае 6 лет и 2 месяца получил инвалид и отец троих несовершеннолетних детей Виктор Зимовский из Георгиевска. В Астрахани 6 лет колонии суд назначил Анне Сафроновой. Это был самый жесткий в России приговор женщине, исповедующей религию Свидетелей Иеговы*.

На январь 2024 года с уголовным преследованием в России столкнулись 792 Свидетеля Иеговы*. Из них 145 получили реальные сроки в колонии; 232 осуждены условно; 53 назначены штрафы. Остальные еще ожидают итогов следствия и суда, следует из статистики уголовных дел в отношении российских верующих, исповедующих эту религию.

* С 16 августа 2017 года «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в его состав местных религиозных организаций включены Минюстом России в перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Примечания