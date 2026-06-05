Водолазы не нашли мазута на дне в районе Центрального пляжа Туапсе

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На морском дне в районе Центрального пляжа Туапсе фракций нефтепродуктов не обнаружено, сообщили власти. При этом в районе пляжа "Весна" зафиксированы мелкие фракции мазута.

Как писал "Кавказский узел", на пляж Приморский в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона, сообщили 31 мая волонтеры. На пляжах туапсинского поселка Тюменский они устанавливают сети от мазута. Многие пляжи Туапсинского района, несмотря на официальное открытие курортного сезона, не готовы для безопасного отдыха: шторм вынес на берег большое количество мусора и осложнил уборку нефтепродуктов, рассказали местные жители, активисты и экологи.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего будут открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования.

Специалисты Сочинского и Туапсинского отрядов "Кубань-СПАС" провели обследование придонного слоя воды на наличие нефтепродуктов. Акватория пляжа была разделена на участки и тщательно обследована водолазными специалистами. Работы проводились в несколько этапов, начиная с 7 мая. Общая площадь обследованной территории составила более 30 тыс. кв. м, сообщила сегодня администрация Туапсинского муниципального округа на своем сайте.



"По результатам обследования на морском дне фракций нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Между тем, сообщения о выбросах в районе Туапсе продолжают поступать. Так, 4 июня в Telegram-канале "Мой Туапсе" опубликовано видео видео с пляжа в в районе "Весны" "Обстановка на пляже, по направлению к Весне. Мазут на камнях встречается, вода чистая, но прохладная", - говорится в описании к видео.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".