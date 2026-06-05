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11:40, 5 июня 2026

Пользователи соцсети поспорили о качестве отдыха в Анапе

Засыпка пляжа песком в Анапе. 5 июня 2026 г. Фото: Юрия Озаровского https://vk.com/seaoz

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Страх последствий разлива мазута в Анапе являются основной причиной, почему туристы выбирают другие места, считает блогер. Туристам мешают неготовность пляжей к сезону и их засыпка неподходящим песком, возразили комментаторы. Дискуссия развернулась на фоне сообщения о выделения Краснодарскому краю миллиарда рублей на ликвидацию последствий крушения танкеров.

Как писал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапских пляжей, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально открывается 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами.  По данным на 3 июня работали 4,5 километра песчаных пляжей, туристов призывали покинуть территории, где продолжается засыпка новым песком. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. Завершено просеивание песка от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", сообщила мэр 4 июня Анапы. Власти обещали открыть все пляжи к 1 июня, однако большинство песчаных пляжей закрыто, подчеркнули комментаторы.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Блогер Макс Анапский указал, что страх мазута, является основным фактором, снижающим привлекательность Анапы для туристов, такой вывод он сделал на основе поступающей ему вопросов.

"Большинство думает что сплошной мазут. Надеялся на ТВ, но от ТВ выпусков эффекта существенного не было, видимо, все меньше граждан ему доверяет <....> Сезон Анапе нужен, дефицит бюджета, а это условно ваш ремонт дороги, детская площадка, да и более дорогие проекты", - написал он в своем Telegram-канале.

Эта запись набрала 152 комментария.

Часть пользователей винит власти в том, что кк началу сезона пляжи все еще не готовы.

"Проблема в том, что очень затянули с пляжами, благоустройство ушло уже на лето, и отели в Джемете в основном дай бог к концу июля успеют оборудовать пляжную инфраструктуру" - прокомментировал Anton T.

"Пусть мэрия откроет пляжи все и будет взрывной рост бронирований.  Только уберите это с наших пляжей - мэрию, «Курорты Анапы», МЧС", - пишет Т Ч.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Другие указали что засыпка новым песком только ухудшила состояние пляжей.

 "С нынешними пляжами (которых нет), отдыхать ужасно. Я не коза, прыгать по грядкам. И не мастер спорта по лёгкой атлетике, спускаться к морю и подниматься обратно на высоту более 1 метра на насыпь эту. Я уже устала, и у меня болят ноги скакать тут. Изуродовали пляж!" - написала K S.

"Мы приехали чисто ради интереса посмотреть на этот песочек асфальт. Жуть. Будем тусить на камнях", - пишет ЕМ.

"Я бы вот на вновь отсыпанные пляжи не советовала никому, если и буду советовать, то Благу <Благовещенскую> или конец песчаных пляжей Анапы", - добавила она же.

Часть пользователей считает, что после проведенных работ Анапа безопасна для туристов.

"Сто раз все проверено перепроверено, чищено, перечищено, даже песок новый завезли. В других городах где были разливы Туапсе, Новороссийск, Севастополь и близко такие работы не проводились", - считает Larisa.

"Мазут - не мазут... на дне по любому где-то да лежит, главное подальше от берега и все такое и чтоб на пляжах не было", - добавил Мстислав.

Власти выделили еще один миллиард на борьбу с последствиями разлива мазута

Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей Краснодарскому краю из резервного фонда на возмещение затрат по ликвидации последствий крушения танкеров у Керченского пролива в 2024 году, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов, сообщает ТАСС.

"Выделить в 2026 году <…> из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 1 060 000 рублей на предоставление из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету Краснодарского края в целях возмещения понесенных бюджетом Краснодарского края <…> расходов на выполнение работ <…> по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в документе.

Как писал "Кавказский узел", правительство России в апреле выделило Росморречфлоту 712 млн рублей из резервного фонда на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

В феврале 2026 года кабмин уже выделял Росморречфлоту 5,8 млрд рублей на работы по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления танкеров с последующей подготовкой к их подъему со дна Черного моря. К июню 2025 года из резервного фонда правительства было выделено 9,9 миллиарда рублей на подъем двух танкеров с мазутом, затонувших недалеко от побережья Краснодарского края. 

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2026 года министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило ущерб, нанесенный животному миру после аварии танкеров в Керченском проливе, в размере 34,22 миллиарда рублей .

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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