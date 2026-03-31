23:13, 31 марта 2026

712 млн выделено на ликвидацию последствий разлива мазута на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство России выделит Росморречфлоту 712 млн рублей из резервного фонда на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Правительство России выделяет дополнительные 712 млн рублей на ликвидацию последствия разлива мазута в Черном море, сообщил сегодня "Коммерсант".

Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина о выделении средств из резервного фонда опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, средства направят на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, работы по локализации и ликвидации загрязнений, а также обследование затонувших фрагментов судов и коффердамов в целях определения мест возможных утечек.

Росморречфлоту поручено проконтролировать расход средств и эффективность использования бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 февраля 2027 года, отмечает РБК.

В феврале 2026 года кабмин уже выделял Росморречфлоту 5,8 млрд рулей на работы по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления танкеров с последующей подготовкой к их подъему со дна Черного моря. К июню 2025 года из резервного фонда правительства было выделено 9,9 миллиарда рублей на подъем двух танкеров с мазутом, затонувших недалеко от побережья Краснодарского края. 

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2026 года министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило ущерб, нанесенный животному миру после аварии танкеров в Керченском проливе, в размере 34,22 миллиарда рублей .

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
