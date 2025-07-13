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Кавказский узел

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21:01, 13 июля 2025

Мэрия Анапы отчиталась о работе турполиции

Сотрудники турполиции. Скриншот фото из Telegram-канала мэрии Анапы от 13.07.25, https://t.me/anapaofficial/31733.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

25 сотрудников, которые прошли спецподготовку и обучение английскому языку, обеспечивают  безопасность на пляжах и в прогулочных зонах, сообщила мэрия Анапы.Комментаторы усомнились в наплыве иностранных туристов на курорты Кубани на фоне разлива мазута.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе демонтирован 4,5-километровый участок песчаного вала, защищавшего берег от выбросов мазута. Отдыхающие на пляжах мешают уборке, пожаловался руководитель работ. 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

Подразделение турполиции в Анапе было создано весной 2024 года и успешно прошло апробацию сезоном. Сегодня в личном составе туристической полиции ОМВД по Анапе 25 сотрудников, которые прошли спецподготовку и обучение английскому языку. На вооружении у них 5 квадроциклов и 3 электрокара, спецтехника помогает обеспечивать общественную безопасность на пляжах и в прогулочных зонах, сообщила мэрия Анапы.

На Кубани туристическая полиция уже работает в Сочи и Анапе, а с  1 июля - начали работать - в Ейске и Геленджике, сообщил сегодня Telegram-канал МВД Медиа. "Специализированные подразделения патрульно-постовой службы полиции владеют иностранными языками. Они обеспечивают охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий с участием иностранных гостей, патрулируют популярные места отдыха и оказывают помощь туристам", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Краснодар/Телетайп, где было размещено сообщение о работе турполиции, пользователи усомнились, что на Кубань приедет множество иностранных гостей. Запись собрала 12 комментариев.

Часть пользователей усомнилась, что полицейским потребуется английский язык.

"Иностранцы едут в другие места отдыхать! Непомерные цены, антисанитария, пляжи, где людей как седелок в бочке любят наши. Их не помогает ни мазут, ни дорогая еда", - указала пользователь Лана.

"Иностранные туристы будут в восторге" - высказал мнение ВИК.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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