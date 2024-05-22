Черкесы Турции принесли траурный венок к российскому консульству

22 мая 2024, 00:30

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Акция по случаю окончания Кавказской войны и изгнания черкесов с исторической родины, собравшая в Стамбуле около пятисот представителей черкесской общины, завершилась возложением траурного венка к стенами генерального консульства России.

Как сообщал "Кавказский узел", акция по случаю окончания Русско-Кавказской войны и изгнания черкесов с исторической родины прошла 21 мая в Стамбуле при усиленных мерах безопасности. Активистам не позволили провести акцию на главной улице европейской части Стамбула, где находится российское генконсульство.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Около десятка представителей оргкомитета митинга, представляющих организацию черкесов Турции "Черкесфед" и северо-кавказской диаспоры Турции "Кавказдер", были допущены турецкой полицией для прохождения к стенам генерального консульства России в Стамбуле, передает корреспондент "Кавказского узла".

Одетые в национальные костюмы, черкески и женские национальные костюмы, участники митинга прошли по определенному властями Турции маршруту с флагами для возложения траурного венка с надписью: "160 лет геноциду черкесов" к стенам российского диппредставительства.

Акция черкесов проходила при беспрецедентных мерах безопасности. В обеспечении правопорядка участвовало не менее двухсот представителей турецких силовых структур, была задействована спецтехника, ряд улиц в периметре проведения памятного митинга был перекрыт для пешеходов, а к стенам генконсульства дали пройти только незначительному числу участников митинга.

Акция проходила с 20.30 до 22.30 и завершилась без происшествий.

В последние годы российский МИД делал заявления о недружественном характере акций, проводимых черкесами 21 мая, и распространял предостережения гражданам России от посещения улицы Истикляль, где расположено дипведомство, в этот день.

20 мая жители Кабардино-Балкарии почтили память жертв Кавказской войны по случаю 160-летия ее окончания. Они собрались в Нальчике у памятника "Древо жизни". Сегодня в Нальчике состоялся митинг, участники которого отметили, что важно, храня память о предках, извлечь уроки из истории и думать о будущих поколениях. Сегодня, в День памяти жертв Кавказской войны, торжественные акции, посвященные ее окончанию, прошли в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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