Активисты попросили прокуратуру ускорить реконструкцию мусорного полигона в Полтавской

23 февраля 2023, 05:44

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Предприятие «ЖКХ» вопреки решению суда не собирается реконструировать мусорный полигон в станице Полтавской до 2026 года, заявили активисты организации "Зеленая станица" в своем обращении в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Красноармейский райсуд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязав ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, дренажной системой и очистными сооружениями. Признание нарушений в работе полигона стало маленькой победой в борьбе против свалки, заявили активисты из Полтавской. В январе Краснодарский краевой суд подтвердил решение о необходимости реконструкции мусорного полигона.

Некоммерческая организация "Зеленая станица" обратилась в прокуратуру, попросив установить особый контроль за исполнением судебного решения о реконструкции мусорного полигона в Полтавской, принятого по иску по ведомства. Собственники полигона открыто заявляют, что не намерены в ближайшие годы проводить никаких работ, сообщил 22 февраля Telegram-канал местных активистов "Полтавская против свалки".

Как утверждает руководитель "Зеленой станицы" Антон Иголкин, представитель компании «ЖКХ» обосновывал бездействие предприятия на двух заседаниях Октябрьского райсуда Краснодара 31 января и 15 февраля, когда рассматривался административный иск одного из противников свалки к Южному межрегиональному управлению Росприроднадзора. «ЖКХ» привлечено к этому процессу в качестве третьего лица.

Позиция предприятия заключается в том, что вступившее в силу решение суда о реконструкции полигона в Полтавской "не содержит срока для осуществления указанных в решении мероприятий, а значит может не исполняться вплоть до 1 января 2026 года" - срока, установленного постановлением правительства России "О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов", следует из обращения активистов.

"Зеленая станица" попросила прокуратуру через суд установить порядок и "разумные сроки" исполнения решения о реконструкции полигона.

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